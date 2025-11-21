Inondations au Centre

Les forces de police et militaires accélèrent l'aide aux habitants isolés

En ce moment, la tâche primordiale des forces sur le terrain est d'assurer absolument la sécurité des habitants. Les opérations de secours sont déployées de manière continue, en suivant strictement l'évolution du niveau de la crue, afin de mettre en place les solutions les plus flexibles et efficaces.

>> Inondations : le Premier ministre préside une réunion d'urgence depuis l'Algérie

>> Le Premier ministre ordonne une mobilisation urgente face aux inondations au Centre

>> La Division 305 se mobilise de nuit pour venir en aide aux sinistrées

Photo : baochinhphu/CVN

Assurer absolument la sécurité des habitants

Dans les efforts pour faire face au pic de crue dans les zones à l’est de la province de Gia Lai, le Commandement militaire de la région d’An Nhon Dông, en collaboration avec les services compétents, a mis en place des opérations d’évacuation pour les habitants vivant dans les zones profondément inondées de la commune d’An Nhon Nam.

Les forces ont évacué plus de 100 habitants isolés vers des abris sûrs. La priorité des forces locales à ce moment est d'assurer la sécurité absolue de la vie des habitants. Les opérations de secours et de soutien à la population continueront d’être mises en œuvre de manière continue, parallèlement à la surveillance de l'évolution du niveau des eaux de crue afin de prendre des mesures d'intervention flexibles et les plus efficaces possibles.

Sauver l'enfant enseveli sous des pierres et de la terre

Selon les informations de la police de la province de Lâm Dông, le soir du 19 novembre, dans la ruelle 108, rue Hùng Vuong, quartier Xuân Truong - Dà Lat, province de Lâm Dông, une fillette de 8 ans a été ensevelie sous de nombreux blocs de terre et de pierres, qui se sont effondrés et ont bloqué la salle de bains de sa maison. Après 30 minutes d'opérations de secours d'urgence, les forces de police de la province de Lâm Dông ont réussi à sortir la victime en toute sécurité.

Auparavant, vers 18h30 ce même jour, un bloc de terre et de pierres provenant du talus supérieur s'était effondré sur l'arrière de sa maison. À ce moment-là, la famille de quatre personnes se trouvait à l'avant de la maison, tandis que la fillette de 8 ans était près des toilettes.

Après avoir reçu l'information, le Service de la police de prévention des incendies et de secours de la province de Lâm Dông a déployé deux camions de pompiers, un camion transportant des soldats, une ambulance, ainsi que 20 agents et des équipements spécialisés en sauvetage pour se rendre d'urgence sur les lieux et procéder aux opérations de secours.

Photo : VNA/CVN

Dans cette situation difficile, le bloc de terre et de pierres continuait de se déplacer, menaçant de s'effondrer à tout moment sur la maison. Si les secours creusaient directement par l'arrière, toute la maison risquait de s'effondrer et d'écraser la victime. Après une réunion rapide, les équipes de secours ont décidé d'adopter une méthode de sauvetage par le côté droit de la maison, utilisant une pelle mécanique pour écarter soigneusement la terre afin de réduire la pression sur les murs porteurs. En parallèle, une autre équipe a percé le mur et creusé manuellement pour créer un espace de respiration pour l'enfant. D'après les premières constatations, la fillette présentait des signes de fracture à la jambe.

Après 19h, la fillette a été sauvée et transférée d'urgence à l'Hôpital général de la province de Lâm Dông. La police du quartier Xuân Truong - Dà Lat, ainsi que les forces compétentes, procèdent à une vérification complète de la zone afin d'évacuer d'urgence les foyers situés dans les zones à risque d'éboulement.

Mobilisation de l’hélicoptère pour les secours

Photo : VNA/CVN

Dans la province de Dak Lak, les pluies torrentielles et les inondations ont isolé plus de 1.000 foyers et plongé des milliers de maisons sous les eaux. Les autorités compétentes ont pris des mesures d'urgence pour fournir de la nourriture et garantir la sécurité des habitants.

Le matin du 20 novembre, les fortes pluies se sont poursuivies, causant des inondations massives dans plusieurs régions de Dak Lak, interrompant les voies de circulation et isolant de nombreux quartiers résidentiels. Dans un contexte où les stocks locaux s'épuisent, les autorités déploient des efforts urgents pour acheminer de la nourriture aux foyers dans des zones inondées, malgré les conditions météorologiques difficiles.

À l'heure actuelle, près de 23.000 maisons à Dak Lak sont inondées, plus de 1.000 foyers sont isolés et plus de 7.700 foyers ont été évacués vers des zones sûres. Le système de communication dans les zones les plus gravement inondées a été interrompu ou complètement coupé. Par conséquent, la province a établi 11 équipes mobiles, principalement pour effectuer des sauvetages, utilisant des canots à moteur concentrés dans les régions de Dông Hoa, Tây Hoa et Phu Hoa. Les forces militaires, policières et civiles ont également été mobilisées pour aider à transporter de la nourriture aux foyers.

Le matin du 20 novembre, un hélicoptère a été déployé pour les opérations de sauvetage et pour livrer des fournitures alimentaires aux habitants des zones isolées en raison des inondations. Les équipes de secours sont en course contre la montre pour garantir la sécurité des habitants.

Vân Anh/CVN