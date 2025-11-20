Aide tchèque pour le redressement post-inondations au Vietnam

Le 20 novembre, le président du Sénat du Parlement tchèque, Milos Vystrcil, s'est rendu au Comité central de la Croix-Rouge vietnamienne (CRV) pour remettre une aide symbolique de 3 millions de couronnes tchèques (142.800 dollars) destinée à soutenir les efforts de reconstruction suite aux tempêtes et inondations de 2025 à Hôi An (Dà Nang) et à Huê.

La présidente du Comité central de la CRV, Dô Thi Thu Thao, a souligné que cette contribution représente non seulement une aide matérielle opportune pour les populations du centre du Vietnam, mais aussi un symbole fort de solidarité, d'amitié et d'esprit humanitaire international entre les peuples des deux pays.

La CRV s'est engagée à allouer les fonds de manière appropriée, aux bénéficiaires légitimes et dans les meilleurs délais afin d'aider les communautés sinistrées à retrouver leurs moyens de subsistance.

Elle a également exprimé l'espoir que le Sénat tchèque continuera de soutenir une coopération renforcée entre la CRV et la Croix-Rouge tchèque, en vue d'établir un jumelage. Cela jettera les bases d'activités conjointes essentielles, telles que des visites d'étude, le partage de modèles efficaces de réponse aux catastrophes, les soins de santé, les dons de sang, la formation de volontaires et la coordination des programmes et initiatives humanitaires bilatéraux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Milos Vystrcil a souligné que, bien que modeste, cette aide reflète l'esprit de solidarité et l'engagement à relever ensemble les défis. Il a ajouté qu'elle témoigne de la coopération étroite entre les deux pays et envoie un message inspirant à la communauté internationale : ensemble, nous sommes plus forts.

