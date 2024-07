Le Vietnam demande aux États-Unis d’avoir des évaluations religieuses objectives

Le Vietnam a exprimé son regret et a demandé, jeudi 4 juillet aux États-Unis d’évaluer objectivement la situation religieuse au Vietnam et de retirer le pays de leur liste des pays nécessitant une surveillance spéciale en matière de liberté religieuse.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a fait cette déclaration à la presse au sujet du rapport 2023 du Département d’État américain sur la liberté religieuse dans le monde qui place le Vietnam sur sa liste de surveillance spéciale.

"Nous regrettons que ce rapport, bien qu’il reconnaisse certains progrès du Vietnam dans la protection et la promotion de la liberté de religion et de croyance, continue à porter des jugements privés d’objectivité basés sur les informations non vérifiées et inexactes sur la réalité au Vietnam", a-t-elle déclaré.

En tant que pays multiethnique et multireligieux avec une vie religieuse et croyante riche, le Vietnam poursuit toujours une politique conséquente de respecter et de garantir la liberté de croyance et de religion, d’interdire tout acte de discrimination pour motifs de croyance et de religion et d’assurer les activités des organisations religieuses prévues par la loi, a-t-elle poursuivi, ajoutant que ces droits ont été énoncés dans la Constitution de 2013 du Vietnam, la Loi sur les croyances et les religions, les documents juridiques normatifs et sont respectés et garantis dans les faits.

"Le Vietnam est prêt à discuter avec la partie américaine des questions d’intérêt commun dans un esprit de franchise, d’ouverture et de respect mutuel sur les problèmes de divergences, contribuant ainsi à faire avancer le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et les États-Unis", a-t-elle indiqué.

"Dans cet esprit, le Vietnam demande à la partie américaine d’avoir des jugements objectifs basés sur des informations exactes et complètes sur la situation réelle au Vietnam et de retirer rapidement le Vietnam de sa liste de surveillance spéciale", a-t-elle déclaré.

Au sujet du rapport 2024 sur la traite des personnes dans le monde du département d’État américain, la porte-parole a fait savoir que le Vietnam salue l’évaluation objective par les États-Unis des résultats positifs du Vietnam dans la prévention et la lutte contre la traite des personnes.

Selon la diplomate, ces derniers temps, le Vietnam a continué à intensifier la prévention et la lutte contre la traite des personnes, comme prévues par les solutions et tâches clés du programme de prévention et de lutte contre la traite des personnes pour la période 2021-2025, avec une orientation jusqu’en 2030, dont l’amendement de la Loi sur la prévention et la lutte la traite d’êtres humains de 2011 et le renforcement de l’enquête, de la poursuite et du jugement des affaires de traite humaine.

"Le Vietnam a identifié et aidé les victimes et a réagi rapidement aux nouveaux défis liés à la traite d’êtres humains dans la région. Le pays s’efforce de mettre en œuvre les objectifs du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, en suivant le plan publié par le Premier ministre le 20 mars 2020, en vue de consolider un environnement migratoire transparent, de protéger les droits et intérêts légitimes des migrants et de prévenir le risque de traite d’êtres humains dans les activités migratoires internationales", a-t-elle précisé.

