Renforcer les relations entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti communiste américain

Une délégation du Comité du Parti du bloc des organes centraux conduite par son secrétaire Nguyên Van Thê a eu des séances de travail avec le Parti communiste américain, la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies (ONU) et d'autres agences représentatives à New York du 27 au 29 juin, dans le cadre de la visite de travail de la délégation aux États-Unis.

Lors de la séance de travail avec le Parti communiste américain le 28 juin, Nguyên Van Thê, qui est également membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam, a remercié la partie américaine pour son soutien au Vietnam dans ses luttes pour l'indépendance nationale et la réunification, afin de surmonter les conséquences de guerre et promouvoir le processus de normalisation et de développement des relations Vietnam - États-Unis.

Quant à Rossana Cambron, coprésidente du Parti communiste américain, a exprimé sa joie devant les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique en général et du travail d'édification du Parti en particulier, et a souligné que ces réalisations sont une source d'inspiration et d'encouragement pour les communistes et les travailleurs américains.

Les deux parties sont convenues de continuer à accroître les échanges d'informations et à promouvoir leur coopération pour contribuer à renforcer la compréhension et l'amitié entre les deux Partis et les deux peuples.

Lors de la séance de travail avec la Mission permanente vietnamienne auprès de l'ONU et les agences représentatives vietnamiennes à New York, l'ambassadeur et chef de la mission de représentation permanente du Vietnam auprès de l'ONU, Dang Hoàng Giang, a passé en revue la situation internationale, les progrès et les questions majeures discutées à l'ONU, les résultats de la mise en œuvre des tâches des affaires étrangères, les contributions du Vietnam lors des forums internationaux et les développements marquants des relations Vietnam - ONU ces dernières années.

Le diplomate vietnamien a affirmé que la voix et les contributions du Vietnam aux récents forums de l'ONU ont contribué à renforcer la position du pays dans le monde.

Appréciant les performances de la Mission et des agences représentatives vietnamiennes à New York, Nguyên Van Thê leur a demandé de continuer à mettre en œuvre de manière globale le travail des affaires étrangères, pour orienter vers les congrès du Parti à tous les niveaux et le XIVe Congrès national du Parti.

