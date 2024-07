Le PM Pham Minh Chinh adresse ses condoléances pour le bousculade en Inde

>> Inde : le bilan de la bousculade s'élève à 116 morts

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Une foule dense s’était rassemblée dans la ville de Hathras, à 140 km au sud-est de New Delhi, pour écouter un prédicateur populaire, quand une forte tempête de poussière a suscité la panique, faisant plus de cent morts.

Le Premier ministre Narendra Modi a annoncé une compensation pour les proches des personnes décédées et pour les personnes blessées, et a adressé ses condoléances à ceux qui ont perdu leurs proches et souhaité un prompt rétablissement aux blessés, dans un message sur X.

Le chef du gouvernement de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a ordonné aux responsables de l’administration du district d’emmener immédiatement les blessés à l’hôpital, et d’accélérer les opérations de secours sur place, selon ses services, ajoutant qu’une enquête avait été ordonnée sur ce drame.

VNA/CVN