Le Vietnam chérit son amitié traditionnelle avec la Mongolie

Le Parti et l’État vietnamiens attachent toujours une grande importance au développement de l’amitié traditionnelle avec le Parti populaire mongol et l’État mongol, a déclaré jeudi 4 juillet le membre du Poliburo et secrétaire du Comité du Parti communiste du Vietnam (PCV) de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Nên.

Lors son entrevue à Oulan-Bator avec le secrétaire général du Parti populaire mongol (PPM) au pouvoir, Yangug Sodbaatar, Nguyên Van Nên a transmis les salutations du secrétaire général du PCV, Nguyên Phu Trong, au président du MPP et Premier ministre mongol Luvsannamsrain Oyun-Erdene.

Il a salué les réalisations de la Mongolie et a exprimé sa confiance dans la capacité du gouvernement mongol à réaliser ses principales orientations et objectifs stratégiques, renforçant ainsi le rôle et la position du pays dans la région et dans le monde.

Yangug Sodbaatar a pour sa part souligné l’importance de la visite du secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville qui coïncide avec le 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam - Mongolie.

Le PPM et l’État mongol accordent une grande importance à la promotion des relations avec le Vietnam, a-t-il déclaré.

Les deux parties ont convenu de promouvoir leurs relations par les canaux du parti, de l’État et des peuples, notamment en maintenant l’échange de délégations à tous les niveaux et en célébrant ensemble le 70e anniversaire des relations diplomatiques cette année.

Elles ont convenu de renforcer les liens entre les partis, en tirant parti du rôle d’orientation stratégique des deux partis au pouvoir dans les relations bilatérales globales, en intensifiant une coopération substantielle et efficace dans l’économie, le commerce et l’investissement qui correspond au potentiel et aux avantages de chaque pays.

La priorité sera également accordée au renforcement des échanges populaires et de la coopération entre les localités afin d’accroître l’amitié et la compréhension mutuelle, créant ainsi une base sociale solide pour le développement continu des relations entre le Vietnam et la Mongolie.

Au cours de sa visite, Nguyên Van Nên a rencontré le gouverneur d’Oulan-Bator et a visité une école locale portant le nom du Président Hô Chi Minh.

