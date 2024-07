Le Vietnam contribue au développement de la communauté de l’ASEAN

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont évoqué des opportunités et défis auxquels l’ASEAN devaient faire face dans le contexte des évolutions complexes et imprévisibles de la situation régionale et mondiale et après l’achèvement de la Vision de la communauté de l’ASEAN en 2025.

Elles ont souligné la nécessité de promouvoir la coopération, de maintenir la solidarité, l’unité et de consolider le rôle central de l’ASEAN, contribuant au maintien de la paix, de la sécurité, de la stabilité et à la promotion du développement de la région et du monde.

Le secrétaire de l’ASEAN a informé des progrès dans le processus d’édification de la Vision de la communauté de l’ASEAN d’ici 2025 et dans la mise en œuvre des plans concernés, soulignant la nécessité de promouvoir la connexion entre des piliers et des secteurs spécifiques pour atteindre des objectifs fixés.

Le responsable vietnamien a proposé au secrétaire général de l’ASEAN de créer des conditions favorables à l’accueil des cadres vietnamiens travaillant ou désireux de travailler au Secrétariat de l’ASEAN.

VNA/CVN