La Malaisie soulèvera la question de la pollution plastique à l'ASEAN 2025

La Malaisie soulèvera la question de la pollution plastique qui sévit dans le monde lorsqu'elle accueillera le Sommet de l'ASEAN 2025, a déclaré le ministre des Ressources naturelles et de la Durabilité de l'environnement Nik Nazmi Nik Admad à la presse mardi 16 juillet.

La brume transfrontalière est également placée au centre des problèmes environnementaux dans le bloc, a-t-il indiqué, ajoutant que d'autres pays de la région sont confrontés à des problèmes similaires.

Il a souligné que les États membres de l'ASEAN devraient travailler ensemble pour résoudre ces problèmes, et que la Malaisie travaille dur pour trouver une solution globale.

Le vice-Premier ministre Fadillah Yusof a déclaré que l'Institut national de recherche sur l'eau de Malaisie (NAHRIM) menait des recherches sur la présence de nouveaux polluants sur la qualité de l'eau dans plusieurs bassins fluviaux de Malaisie, notamment des perturbateurs endocriniens, la résistance aux antimicrobiens et également des microplastiques.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) définit les microplastiques comme des fragments de plastique mesurant moins de 5 mm qui pénètrent dans le système fluvial par diverses voies, principalement le ruissellement des eaux de surface, les effluents d'eaux usées (traités et non traités), les effluents industriels et les déchets plastiques décomposés.

Nik Ahmad a déclaré plus tôt que le gouvernement envisageait d'introduire des lois spécifiques pour lutter contre le problème du déversement de plastique et de la pollution, qui constitue un problème majeur dans le pays.

