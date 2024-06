Le président de l’AN reçoit des diplomates de l'ASEAN et du Timor Leste

Le président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a reçu jeudi 13 juin à Hanoï des ambassadeurs et chargés d'affaires des pays de l'ASEAN et du Timor-Leste. Il a souligné que les pays voisins d'Asie du Sud-Est et de l'ASEAN occupaient une position particulièrement importante, constituaient une priorité absolue et une partie indissociable de la politique étrangère du Vietnam.

Actuellement, outre les relations qui se développent très bien dans le cadre bilatéral et multilatéral et au niveau de l'État, les relations de l'AN du Vietnam avec les organes législatifs des pays d'Asie du Sud-Est connaissent également un développement positif, a-t-il estimé.

Exprimant son fort accord avec le thème de l'ASEAN en 2024, "Promouvoir la connectivité et l'autonomie", le chef de l’organe législatif vietnamien a particulièrement salué les efforts de l'ASEAN pour construire la Vision de la Communauté de l'ASEAN 2045, vers une ASEAN autonome, dynamique, créative et centrée sur l'homme. Il s'agit d'un contenu très importants répondant aux préoccupations communes de la région et aussi des orientations stratégiques créant une percée pour l'ASEAN à l'avenir.

Promouvoir l'esprit de solidarité, de partage et de coopération

Il s’est déclaré convaincu qu'avec une base solide de coopération au cours des 60 dernières années, les pays membres continueraient à promouvoir l'esprit de solidarité, de partage et de coopération, contribuant ainsi au développement constant de l'ASEAN en toutes circonstances, estimant que la mise en œuvre réussie des objectifs et des priorités de cette année donnera un nouvel élan au processus de construction de la communauté de l'ASEAN.

Il a salué l'ASEAN pour avoir construit de nombreux cadres de coopération dans de nouveaux domaines tels que l'économie numérique, l'économie circulaire, la transformation numérique et la transition énergétique.

Pour mettre rapidement en pratique ces accords et cadres, l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA) et ses parlements membres doivent continuer à accompagner et à se coordonner étroitement avec les gouvernements étrangers pour construire un système juridique approprié, examiner et éliminer activement les obstacles et travailler ensemble pour créer le couloir juridique le plus favorable, a dit le dirigeant vietnamien.

Il a souligné la nécessité de renforcer davantage la contribution de l'AIPA au maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région.

Au nom des ambassadeurs et chargés d'affaires des pays de l'ASEAN et du Timor-Leste, l'ambassadeur du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh, président de l'ASEAN 2024, a évalué près de 30 ans depuis que le Vietnam a rejoint l'Organisation interparlementaire de l'ASEAN (AIPO), le prédécesseur de l'AIPA, l'AN du Vietnam a lancé de nombreuses initiatives et participé activement à l'amélioration de l'efficacité de la coopération interparlementaire régionale.

L'ambassadeur a déclaré que les mécanismes de négociation et de coopération constituaient des solutions pratiques aux incertitudes géopolitiques et économiques complexes du monde actuel et que l'ASEAN était la clé pour promouvoir la paix et la stabilité tant au niveau régional que mondial.

Les dirigeants des organes législatifs de l'ASEAN promouvront les valeurs communes de la communauté de l'ASEAN et partageront des intérêts communs avec les pays pour relever les défis communs dans la région au cours de l'année 2024 de la présidence lao de l'ASEAN, a-t-il ajouté.

Khamphao Ernthavanh a estimé que, sous la direction du président de l'AN Trân Thanh Mân, l'amitié existante et la coopération étroite entre le Vietnam et les pays membres de l'ASEAN et les peuples de ces pays continueront à se renforcer, contribuant ainsi au maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région dans les années à venir.

