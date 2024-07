L’accord-cadre sur l’économie numérique de l’ASEAN ouvre l’intégration numérique régionale

Cet accord était toujours en cours de négociation, a déclaré le 16 juillet à la presse le ministre malaisien de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie (MITI), Zafrul Abdul Aziz, afirmant que le DEFA visait à créer une région plus compétitive, inclusive et rentable et accélérer la transformation de l’ASEAN en une économie numérique de premier plan.

Il a souligné que sur la base de la trajectoire actuelle, l'économie numérique de l'ASEAN devrait atteindre 1.000 milliards d'USD en 2030. Cependant, le DEFA pourrait porter ce chiffre à 2.000 milliards d'USD. Il a également appelé lé jeunes à profiter du DEFA pour promouvoir davantage de coopération numérique.

Il a noté que cette décision ouvrirait la voie à l'intégration numérique régionale ainsi qu'à une croissance et un développement inclusifs.

Faisant référence au rôle de la Malaisie en tant que président de l'ASEAN l'année prochaine, le ministre a déclaré que le MITI dirige les travaux liés au pilier économique de l'ASEAN, guidé par les objectifs primordiaux du Conseil de la Communauté économique de l'ASEAN (AEC).

Selon lui, la présidence est une opportunité d'aligner l'orientation de l'ASEAN sur les politiques économiques nationales, en créant des conditions favorables à l'application de ces politiques dans la région, ajoutant que la Malaisie élabore actuellement des produits économiques prioritaires, qui devraient bénéficier aux habitants et aux entreprises, en particulier les PME et le secteur manufacturier.

Le MITI participe également activement à l'élaboration de la Vision communautaire de l'ASEAN (ACV) 2045 pour tracer la trajectoire de développement de l'ASEAN au cours des deux prochaines décennies et les dirigeants de l'ASEAN annonceront ce document lors du sommet de l'ASEAN en Malaisie l'année prochaine.

Tengku Zafrul a ajouté qu’en 2030, le produit intérieur brut de l'ASEAN devrait atteindre 4.500 milliards d'USD, devenant ainsi la quatrième économie mondiale.

VNA/CVN