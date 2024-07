Le Vietnam considère l'Inde comme un partenaire important et un ami de confiance

Le Vietnam considère toujours l'Inde comme un partenaire important et un ami de confiance et accorde une grande attention au développement de son partenariat stratégique intégral avec l'Inde, a déclaré le président de l'Union vietnamienne des organisations d'amitié (VUFO), Phan Anh Son, mardi 23 juillet.

Phan Anh Son a fait ces remarques lors d'une réception pour une délégation de la Société indienne pour la coopération culturelle et l'amitié (ISCUF) dirigée par Kagitala Raja Sekhar, secrétaire général de l'ISCUF de l'État d'Andha Pradesh.

La visite vise à promouvoir les relations de coopération entre VUFO, l'Association d'amitié Vietnam - Inde et certaines localités vietnamiennes et l'ISCUF.

Lors de la réception, Phan Anh Son a hautement apprécié les contributions importantes de l'ISCUF au renforcement des relations amicales et des échanges entre les deux pays.

Le président de la VUFO a souligné que le Vietnam a toujours mis en œuvre une politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de paix, d'amitié, de coopération et de développement, de multilatéralisation et de diversification des relations. Le pays s'est efforcé d'être un ami, un partenaire fiable et un membre actif et responsable de la communauté internationale.

Concernant les échanges humains entre les deux pays, Phan Anh Son a affirmé que le peuple vietnamien n'oubliera jamais l'affection et le soutien chaleureux des dirigeants indiens et du peuple vietnamien dans la lutte contre les envahisseurs étrangers pour la libération nationale d'hier et la construction et la défense nationales d'aujourd'hui.

La VUFO et l'Association d'amitié Vietnam-Inde sont prêtes à se coordonner avec les partenaires indiens, dont l'ISCUF, pour organiser des activités visant à renforcer la solidarité, l'amitié et la coopération entre les deux pays, a-t-il poursuivi.

Au nom de la délégation, Sekhar a adressé ses sincères condoléances au Parti, à l'État et au peuple du Vietnam pour le décès du secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong.

Il a souligné que l'amitié entre les deux pays témoigne des relations à long terme formées par des valeurs communes, le respect mutuel et la coopération stratégique.

Depuis la signature d'un protocole d'accord sur la coopération pour 2017-2022 entre VUFO et ISCUF en 2017, l'ISCUF a été actif dans l'échange de délégations pour en apprendre davantage sur le Vietnam et échanger de la culture et de l'art. En plus d'envoyer des délégations au Vietnam, la société a également mené un certain nombre d'activités de communication sur cette nation d'Asie du Sud-Est dans un certain nombre de publications de l'ISCUF ainsi que dans les journaux locaux dans les langues locales et en anglais.

