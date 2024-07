Vietnam - lnde : coopération dans l'industrie manufacturière

Le Vietnam et l’Inde disposent d’avantages et d’un grand potentiel pour promouvoir le développement d’industries manufacturières telles que la mécanique, l’électricité, l’électronique, la technologie numérique et l’énergie, ont estimé des experts lors d’un colloque tenu le 18 juillet à Hô Chi Minh-Ville.

>> L'industrie manufacturière vietnamienne sur la voie de la reprise

>> Les entreprises manufacturières optimistes quant à leurs activités au 2e trimestre

>> Les transitions numérique et écologique de l'industrie manufacturière

Photo : VNA/CVN

Selon les statistiques des Douanes du Vietnam, les échanges commerciaux entre les deux pays ont été multipliés par plus de 60, passant de 200 millions d'USD en 2000 à plus de 14,36 milliards d'USD en 2023, faisant de l'Inde le 8e partenaire commercial du Vietnam. Le chiffre d'affaires des importations et des exportations au cours des six premiers mois de 2024 entre les deux pays est estimé à 7,18 milliards d'USD.

Dào Minh Chanh, directeur adjoint du Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), a fait savoir que l'Inde est toujours un partenaire commercial stratégique du Vietnam et les deux parties ont encore beaucoup de potentiel à exploiter, notamment dans les secteurs de la mécanique, de l'électricité, de l'électronique, de la technologie numérique et de l'énergie.

De son côté, Trân Hoài Nam, vice-président de l'Association municipale des entreprises mécaniques et électriques de Hô Chi Minh-Ville (HAMEE), a déclaré que le Vietnam et l'Inde étaient deux pays dotés d'emplacements stratégiques en Asie, d'une main-d'œuvre jeune, d'économies à croissance rapide et de grands marchés d'exportation ouverts grâce à l'intégration internationale.

En outre, les deux pays considèrent l'industrie comme le fondement du développement économique, de sorte que les deux parties peuvent promouvoir la coopération dans de nombreux domaines de production tels que l'ingénierie mécanique, la construction d'infrastructures, l'énergie renouvelable, les technologies de l'information, la recherche scientifique et l'application de nouvelles technologies.

Quant à Rohit Sharma, de la Confédération de l'industrie indienne (CII), il a déclaré que l'Inde possédait des atouts en matière de production et de fabrication avec de nombreuses entreprises dotées d'une bonne capacité de production. Les produits indiens sont présents dans de nombreux pays de la région et du monde.

De nombreuses entreprises indiennes ont également appris et reconnu les opportunités de coopération avec le Vietnam dans les secteurs de la mécanique, de la construction et de l’énergie.

VNA/CVN