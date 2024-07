L’encyclique de 2023 du pape François souligne les réalisations du Vietnam

Le vice-président du Comité gouvernemental pour les Affaires religieuses, Nguyên Tiên Trong, a noté que l'adoption de l'accord et l'invitation des chefs d'État vietnamiens au pape François de se rendre au Vietnam démontrent la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de paix et de coopération de ce pays d'Asie du Sud-Est et le développement, la diversification et la multilatéralisation, et être un ami et un partenaire fiable des pays du monde entier.

Photo : VNA/CVN

Ils reflètent également les politiques et directives cohérentes du pays visant à respecter la liberté de religion et de conviction et à soutenir les besoins religieux légitimes de la population, notamment des fidèles catholiques, a déclaré le responsable.

Concernant la lettre du pape François de septembre 2023, Nguyên Tiên Trong a souligné qu'il s'agissait d'un message important pour l'Église catholique au Vietnam, tout en créant des conditions plus favorables pour que les dignitaires et fidèles catholiques du Vietnam continuent d'accompagner la nation et de contribuer à la construction et au développement nationaux.

Les participants ont échangé leurs points de vue sur la manière d'aider les catholiques du Vietnam à mener une meilleure vie religieuse et à apporter davantage de contributions à la société ainsi qu'à l'Église.

Le professeur agrégé Dr. Nguyên Thanh Xuân, ancien vice-président du comité, a souligné les contributions globales de la communauté catholique au pays, l'amélioration des relations entre l'État vietnamien et l'Église, et les progrès dans les relations Vietnam - Vatican.

Mgr Dô Manh Hùng, secrétaire général du Conseil épiscopal du Vietnam, a répété ce que le pape François a demandé aux catholiques vietnamiens de faire dans sa lettre, notamment "une pratique concrète de la charité" et "un dialogue et une collaboration respectueuse" avec les autorités.

Le vice-ministre de l'Intérieur, Vu Chiên Thang, a affirmé que les catholiques constituent une partie importante et inséparable de la nation vietnamienne et qu'ils travaillent avec les adeptes d'autres religions et les communautés non religieuses à la construction et au développement national.

Le Parti et l'État ont prêté attention à leur vie économique et sociale et ont garanti leur droit à la liberté de religion, a-t-il noté.

Vu Chiên Thang a également souligné les relations entre le Vietnam et le Vatican, qui, a-t-il dit, se sont consolidées et se sont développées de manière fructueuse.

Selon lui, cette lettre a officiellement éliminé le conflit idéologique passé. Il s'agit d'une reconnaissance mutuelle, le Parti communiste du Vietnam (PCV) reconnaissant le Vatican comme un ami et un partenaire, tandis que le Vatican reconnaît le PCV et l'État de la République socialiste du Vietnam comme un partenaire de coopération et non comme une menace pour le catholicisme et le Vatican.

Photo: VNA/CVN

Selon le vice-ministre, le pape François a reconnu et affirmé la position et les réalisations du Vietnam, ainsi que les relations entre le Vatican et l'État de la République socialiste du Vietnam et a estimé qu'elles continueraient à se développer malgré les différences, pour le bien des deux pays.

Dans l’encyclique, le pape s’est déclaré convaincu que, malgré leurs différences, les deux parties trouveront une orientation commune servant les intérêts du Vietnam et du Vatican.

Selon Vu Chiên Thang, cet argument contribue à prévenir et à éliminer les allégations fallacieuses de mauvais éléments, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l’Église catholique, qui tentent d’abuser de la question religieuse pour saboter le Parti et l’État vietnamiens. Il a également évoqué la possibilité que l’Église intervienne pour mettre fin à ces actes de dénigrement visant le Parti communiste vietnamien.

