Le Vietnam considère le Mozambique comme un partenaire prioritaire en Afrique

Le Vietnam attache une grande importance à l’amitié et à la coopération traditionnelles avec le Mozambique, qu’il considère comme un partenaire prioritaire en Afrique. Il souhaite approfondir la solidarité, l’amitié et la coopération traditionnelle avec ce pays, pour leur bénéfice mutuel, ainsi que pour la paix, la coopération et le développement dans le monde.