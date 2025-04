Le 50e anniversaire de la Libération du Sud célébré à Hanoï, Quang Tri et Hô Chi Minh-Ville

Un multiplex télévisé intitulé ''Le chant de la victoire résonne à jamais'' a été diffusé dimanche soir, 27 avril, en direct depuis trois sites emblématiques : Hô Chi Minh-Ville, Hanoï et Quang Tri pour célébrer le 50 e anniversaire du la libération du Sud et de la réunification nationale.

Photo: VNA/CVN

Ce programme s’est simultanément déroulé à trois points : le parc riverain de Saigon à Hô Chi Minh-Ville, un lien entre tradition et modernité, démontrant la vitalité d'une ville héroïque, dynamique et créative, en présence du président de la République, Luong Cuong ; l’ensemble du Vestige national spécial "Les deux rives Hiên Luong - Bên Hai" à Quang Tri - symbole de la volonté et de l'aspiration à l'indépendance et à la liberté du peuple vietnamien épris de paix, en présence du président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân et le parc de la Réunification nationale à Hanoï - symbole de l’aspiration de la paix, en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le programme a attiré la participation de plus de 1.200 artistes et compris trois parties : "Aspiration à la paix", "Volonté d'indépendance et d'unification" et "Fiers d'avancer, ôi Vietnam!". Il a retracé les grandes heures de l’histoire nationale, exalté les leçons de solidarité et de courage, tout en mettant en lumière les réalisations du pays depuis la réunification.

Le programme est une image entrelacée entre le passé glorieux et le présent, transmettant le message de l'aspiration du peuple vietnamien à la réunification, à la solidarité et à l'amour de la paix.

Photo : VNA/CVN

Le programme visait également à diffuser la stature, la valeur et la signification historique de la victoire du printemps 1975, sensibiliser, promouvoir les idéaux révolutionnaires et la croyance du peuple dans l'oeuvre de Renouveau, de l'industrialisation, de la modernisation du pays et de l'intégration internationale.

Le programme a évoqué une profonde émotion et une gratitude pour les grands sacrifices des générations précédentes pour l’indépendance et la liberté de la nation. Il a aussi fait écho à l'esprit héroïque, suscité la fierté nationale, exhorté chacun à poursuivre la tradition de ses ancêtres, et à s'unir pour construire un Vietnam de plus en plus puissant, entrant fermement dans une nouvelle ère, une ère de développement prospère du peuple vietnamien.

VNA/CVN