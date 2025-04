Le chef du PCV reçoit le Premier ministre japonais

Photo : VNA/CVN

Saluant la visite du Premier ministre japonais alors que le Vietnam commémore le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, le chef du Parti communiste du Vietnam a affirmé que cette visite ouvrirait un nouveau chapitre du partenariat stratégique global entre les deux nations.

Tô Lâm a félicité le Japon pour l'inauguration de l'Exposition universelle d'Osaka-Kansai 2025. De son côté, Ishiba Shigeru s'est réjoui de son retour au Vietnam après 35 ans et pour la première fois à la tête du gouvernement japonais, à l'occasion du 50e anniversaire de la victoire du Vietnam le 30 avril 1975.

Il a exprimé son admiration pour le Président Hô Chi Minh et la cause de libération nationale du Vietnam, tout en remerciant le Parti, l'État, le peuple vietnamiens et personnellement le secrétaire général Tô Lâm pour leur accueil chaleureux et respectueux.

L'hôte a souligné les objectifs de développement du Vietnam d'ici 2030, année du centenaire du Parti communiste du Vietnam, et d'ici 2045, année de la fondation de la nation. Il a présenté la stratégie de réforme économique du Vietnam visant à atteindre une croissance rapide et durable dans une nouvelle ère, celle de l'essor du pays, notamment par des avancées scientifiques et technologiques et la rationalisation de l'appareil organisationnel du système politique.Il a réaffirmé la politique étrangère constante du Vietnam, axée sur l'indépendance, l'autonomie, la paix, la coopération, le développement, la diversification et la multilatéralisation, ainsi que sur la promotion des relations avec les partenaires.

Il a décrit le Japon comme l'un des partenaires stratégiques les plus importants et les plus anciens du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Ishiba Shigeru a félicité le Vietnam pour ses réalisations en matière de développement socio-économique, saluant la stratégie du pays pour une nouvelle ère, notamment les orientations en matière de développement économique, scientifique et technologique, ainsi que les efforts de rationalisation de l'appareil politique sous la direction du secrétaire général Tô Lâm.

Il s'est dit convaincu que le Vietnam connaîtra des succès encore plus grands dans la nouvelle ère et a réaffirmé l'engagement du Japon à poursuivre son soutien au développement du Vietnam.

Rappelant plus de 1.300 ans de liens historiques entre les deux nations, Tô Lâm s'est réjoui du développement solide et global des relations Vietnam - Japon, marquées par un niveau élevé de confiance politique, notamment après la récente transformation en partenariat stratégique global. Il a souligné le dynamisme des échanges et de la coopération de haut niveau dans divers secteurs, notamment l'économie, les ressources humaines, l'éducation et la formation, la transition écologique, la transformation numérique, la coopération interlocale, ainsi que les échanges culturels et interpersonnels.

Le chef du Parti vietnamien a proposé sept axes clés pour la coopération future, notamment le renforcement de la confiance politique, le renforcement d'une collaboration concrète et efficace en matière de sécurité et de défense, et la promotion d'une collaboration économique fondée sur la science, la technologie et des ressources humaines de haute qualité.

Il a également appelé le Japon à participer activement aux grands projets d'infrastructures du Vietnam grâce à un financement de l'APD de nouvelle génération.

Soulignant la nécessité de faire de la coopération dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation un nouveau pilier des relations bilatérales, To Lam a appelé à un renforcement de la collaboration dans les domaines de la science et de la technologie, de l'innovation, de la transformation numérique et de la formation de ressources humaines de haute qualité. Il a également proposé d'exploiter les nouveaux potentiels de coopération dans le domaine du travail, de la transition verte, de la transformation énergétique et de l'agriculture de haute technologie, ainsi que d'approfondir la coopération interlocale, les liens interpersonnels et les échanges culturels.

Vietnam, partenaire indispensable du Japon

Ishiba Shigeru a affirmé que le Vietnam était un partenaire indispensable du Japon, soulignant le soutien continu de ce dernier aux efforts du Vietnam pour bâtir une économie indépendante et autonome, mettre en œuvre l'industrialisation et la modernisation, et réaliser ses objectifs stratégiques et ses plans de développement socio-économique dans la nouvelle ère de développement.

Le Japon collaborera étroitement avec le Vietnam pour porter le partenariat stratégique global Vietnam - Japon à un niveau supérieur, notamment en renforçant la coopération entre les partis du Parti libéral-démocrate et du Parti communiste du Vietnam, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre japonais a affirmé que le Japon approfondirait ses partenariats dans les domaines de l'économie, de l'APD et de l'investissement, renforcerait sa collaboration en matière de sécurité et de défense, de cybersécurité, de maintien de la paix, de culture et d'échanges interpersonnels, tout en promouvant la coopération dans de nouveaux domaines tels que la transformation numérique, l'innovation, le quantique et les semi-conducteurs.

Photo : VNA/CVN

Il a convenu de soutenir la formation de ressources humaines de haut niveau au Japon et à l'Université Vietnam-Japon, symbole de la coopération entre les deux pays.Il a également affirmé continuer à soutenir et à créer des conditions favorables pour la communauté de plus de 600 000 Vietnamiens qui vivent, étudient et travaillent.

Au cours de la rencontre, l'hôte et l'invité ont également convenu de renforcer la coordination au sein des forums régionaux et internationaux tels que les Nations Unies et l'ASEAN, en particulier dans le contexte de la situation internationale complexe, contribuant ainsi au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde.

Le secrétaire générale Tô Lâm a saisi l'occasion pour inviter l'Empereur et l'Impératrice du Japon à se rendre au Vietnam. Le Premier ministre Ishiba Shigeru a invité le secrétaire général Tô Lâm et son épouse à se rendre prochainement au Japon.

VNA/CVN

