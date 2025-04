La jeunesse vietnamienne perpétuera l'héritage historique

>> La grande victoire du printemps 1975 et l’histoire d’une carte inestimable

>> Les reporters de guerre prêts pour le jour de la victoire du Printemps 1975

>> Les ressortissants vietnamiens se souviennent de la victoire du Printemps 1975

Photo : AVV/CVN

Lors d'une rencontre le 26 avril avec une délégation de haut niveau du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh (HCMYU), conduite par son secrétaire et président de la Fédération de la jeunesse vietnamienne, Nguyên Tuong Lam, le président Nicolás Maduro a félicité le Parti communiste du Vietnam (PCV), son secrétaire général, Tô Lâm, et les dirigeants du pays à l'occasion du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale du Vietnam (30 avril 1975-2025).

Il a salué le peuple et les forces armées vietnamiens pour leur victoire éclatante sous la direction et la direction du Président Hô Chi Minh et du PCV, soulignant que ce triomphe avait inspiré non seulement la nation vietnamienne, mais aussi les mouvements mondiaux pour la paix et l'indépendance nationale, notamment ceux du Venezuela.

En recevant une édition espagnole du livre L'affection du monde pour le Président Hô Chi Minh, le président Nicolás Maduro a souligné que le Président Ho Chi Minh, symbole éternel des aspirations de l'humanité à la liberté et à la dignité, continuera de guider les jeunes générations du Venezuela et du Vietnam dans la construction d'un monde pacifique et prospère.

À cette occasion, il a proposé de renforcer la coopération pratique entre l'Union de la Jeunesse Communiste Hô Chi Minh et l'Aile Jeunesse du Parti Socialiste Unifié du Venezuela (JPSUV), consolidant ainsi l'amitié traditionnelle et le partenariat global entre le Vietnam et le Venezuela.

Pour sa part, Nguyên Tuong Lam a affirmé que la jeunesse des deux pays s'engage à perpétuer et à entretenir l'amitié profonde bâtie par des générations de dirigeants et de citoyens des deux pays. Il a ajouté que les deux organisations de jeunesse ont convenu de mesures spécifiques pour approfondir la coopération bilatérale, en privilégiant le partage d'expériences en matière d'éducation politique et idéologique, le renforcement des organisations de jeunesse et l'accomplissement efficace des missions confiées par les deux partis.

Dans le cadre de la visite du 24 au 27 avril, la délégation vietnamienne a également rencontré Rander Peña, vice-président des affaires internationales du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV), s'est entretenue avec Grecia Colmenares, première secrétaire du JPSUV et ministre de la Jeunesse et a participé à un séminaire spécial sur la Victoire du Printemps de 1975.

VNA/CVN