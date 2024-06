Le Vietnam cherche à se tailler une part du marché halal

Un rapport du Pew Research Center prédit que la population musulmane atteindra 2,2 milliards d’ici 2030, ce qui se traduira par une augmentation significative de la demande de produits Halal. Cette demande s’étend au-delà des nations traditionnelles à majorité musulmane.

Photo : VNecoomy/CVN

Des pays comme l’Indonésie, le Pakistan, le Bangladesh et la Malaisie sont des marchés clés, tandis que même l’Europe et l’Amérique du Nord assistent à une expansion du secteur Halal, créant ainsi une multitude de possibilités pour les exportateurs.

Nguyên Tuân, du Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville, a indiqué que l’économie mondiale halal est sur le point d’atteindre environ 10.000 milliards de dollars d’ici 2027. Le marché des produits halal est largement réparti dans le monde entier, des pays musulmans aux pays non musulmans.

Malgré ce potentiel, la pénétration vietnamienne du marché halal n’en est qu’à ses débuts. Alors qu’une cinquantaine d’entreprises vietnamiennes, spécialisées principalement dans les fruits de mer, les boissons, les conserves, les confiseries, les produits végétariens et les produits pharmaceutiques, obtiennent chaque année la certification Halal, il existe une marge de croissance significative.

Conscient de cette opportunité, le ministère de l’Industrie et du Commerce s’engage à promouvoir un cadre juridique favorable à la coopération internationale dans le développement de l’industrie halal au Vietnam.

Cela comprend la négociation et la signature d’accords commerciaux et la facilitation des partenariats avec des organisations et des distributeurs en Indonésie, en Malaisie et aux Émirats arabes unis (EAU).

Le ministère exhorte également les entités concernées à améliorer la distribution de produits vietnamiens certifiés Halal pour répondre aux besoins des exportateurs, tout en encourageant simultanément l’augmentation des capacités de production et d’exportation.

Il est conseillé aux entreprises vietnamiennes de rechercher de manière proactive la certification Halal pour les marchés appropriés, de développer des produits qui respectent des normes Halal spécifiques et d’investir dans une forte promotion de leur marque pour conquérir une part de ce marché lucratif.

VNA/CVN