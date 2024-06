Le marché national de la vente au détail continue de se développer

Le 1er juin, le Groupe BRG s'est coordonné avec le Groupe Sumitomo (Japon) pour inaugurer le supermarché FujiMart dans la rue Giang Vo, district de Ba Dinh, portant à 11 le nombre total de points de vente du système FujiMart à Hanoï.

Le 25 mai, le 10e point de vente du système de supermarchés FujiMart a également été ouvert dans la rue Chinh Kinh, district de Thanh Xuân. Ces activités font partie d'une stratégie globale d'expansion visant à construire un réseau de supermarchés de qualité, associé à des critères verts et propres pour répondre aux exigences nouvelles des consommateurs.

Nouvelles destinations shopping

Aeon Vietnam a inauguré le 18 mai le centre commercial Aeon Tân An, dans la province de Long An (Sud). Il s'agit du 8e centre commercial d'Aeon Vietnam au Vietnam et de son premier dans le delta du Mékong, dont la mise en service est prévue fin 2025. "En 2024, Aeon Vietnam prévoit d'ouvrir de nouvelles destinations shopping avec de nombreux modèles et échelles différents", a déclaré son directeur général, Furusawa Yasuyuki.

Il est prévu que d'ici fin 2024, le nombre total de sites commerciaux des sociétés membres d'Aeon Vietnam atteindra plus de 160, dont des centres commerciaux, des supermarchés, des magasins spécialisés et des grands magasins de marchandises diverses.

Selon Nguyên Thi Phuong, directrice générale de la société par actions de services commerciaux généraux WinCommerce (WinMart, WinMart, WiN), en 2023, l'entreprise ouvrira et rénovera plus de 1.700 supermarchés, atteignant une couverture totale de plus de 3.600 supermarchés et magasins à travers le pays. Cette année, cette chaîne de vente au détail vise à ouvrir 400 à 700 nouveaux magasins et supermarchés, atteignant plus de 4.000 points de vente.

Selon l’Office général des statistiques, les ventes au détail de biens dans tout le pays en mai 2024 devraient atteindre 402,4 milliards de dông, soit une augmentation de 8,2% en variation annuelle. Ce résultat porte les ventes au détail de biens au cours des cinq premiers mois de 2024 à environ 1.998,2 billions de dôngs (78,6 millions d'USD), soit 77,5% du total et en hausse de 7,4% par rapport à la même période de l'année dernière.

La directrice générale de l’Office général des statistiques, Nguyên Thi Huong, a estimé que le secteur des services devrait encore être un point positif en 2024. Le marché de détail national continuera à se développer à mesure que le revenu moyen des personnes augmente, la classe moyenne connaît une croissance rapide et le ratio consommation/PIB du Vietnam est élevé par rapport aux autres pays de la région.

Le représentant d'Aeon Vietnam a prévu qu'à long terme, le Vietnam serait l'un des deux marchés clé du groupe, avec le Japon, dans sa stratégie de promotion des investissements. En plus d'augmenter les points de vente, Aeon continuera à développer le commerce électronique avec une croissance attendue de 20% en 2024 et de 50% les années suivantes, tout en développant également des produits de marque privée fabriqués au Vietnam pour les marchés nationaux et d'exportation.

