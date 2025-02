Les universités multiplient les cursus sur la conception de semi-conducteurs

>> Semi-conducteurs : du saut de puce au pas de géant

>> Le Vietnam accélère l’innovation dans l’IA et les semi-conducteurs

>> Les semi-conducteurs : nouvel élan pour l’immobilier industriel au Vietnam

Un représentant de l’Université Tôn Duc Thang partage que l’université recrutera des étudiants pour le nouveau programme d’ingénierie de conception de semi-conducteurs lancé en 2025. Le programme est basé sur le programme d’ingénierie électronique et des télécommunications existant, et il sera continuellement mis à jour avec les dernières avancées de la technologie des semi-conducteurs.

Photo : VGP/CVN

L’Université nationale d’éducation de Hanoi prévoit d’inscrire 4.995 étudiants dans 50 programmes de premier cycle dans neuf disciplines en 2025, dont la physique (physique et ingénierie des semi-conducteurs). Le programme de physique prévoit de recruter 120 étudiants par admission directe pour les candidats les plus performants, en fonction de leurs résultats au test d’évaluation des compétences de l’université et des résultats de l’examen national de fin d’études secondaires de 2025.

De même, l’Université Vietnam - Japon, dépendant de l’Université nationale du Vietnam de Hanoi, se prépare également à lancer un programme d’ingénierie des semi-conducteurs, avec une inscription prévue de 100 étudiants pour l’année académique 2025-2026.

Le Professeur-Docteur Chu Duc Trinh, recteur de l’Université d’ingénierie et de technologie (UET), dépendant de l’Université nationale du Vietnam de Hanoi, a déclaré que l’université ouvrirait quatre nouveaux programmes en 2025, dont trois sont étroitement liés aux semi-conducteurs, à savoir l’ingénierie électronique et des télécommunications axée sur la conception de semi-conducteurs, la technologie des matériaux (technologie des matériaux et microélectronique) et la science des données (science et ingénierie des données).

Ressources humaines

Il a souligné que le Vietnam possède un grand potentiel en termes de ressources humaines et de position géopolitique pour développer l’industrie des semi-conducteurs. Les récentes visites de dirigeants de grandes sociétés de semi-conducteurs et d’universités mondiales de premier plan au Vietnam ont renforcé la conviction que le pays est bien placé pour entrer plus profondément dans l’industrie des semi-conducteurs. De nombreux experts internationaux estiment qu’il s’agit d’une formidable opportunité pour le Vietnam de faire un bond en avant.

L’industrie des semi-conducteurs est en plein essor dans le monde entier et sert de base aux technologies modernes telles que l’IA, l’IoT, la 5G et les véhicules intelligents. La demande de professionnels qualifiés dans ce domaine est élevée, non seulement au Vietnam mais aussi dans le monde entier.

Le Vietnam a identifié la technologie des semi-conducteurs comme une des premières priorités dans son action en faveur de la transformation numérique et de l’industrie 4.0. Le gouvernement offre des incitations pour attirer les investissements étrangers dans l’industrie des semi-conducteurs tout en encourageant les universités à proposer une formation spécialisée pour constituer une main-d’œuvre hautement qualifiée.

Nguyên Anh Dung, directeur adjoint du Département de l’enseignement supérieur du ministère de l’Éducation et de la Formation (MoET), a déclaré que le MoET avait créé un Conseil pour le développement de normes nationales pour les programmes d’enseignement des semi-conducteurs. Ces normes serviront de base aux universités pour concevoir et mettre en œuvre des programmes de formation liés aux semi-conducteurs, y compris des programmes pilotes, des programmes de deuxième cycle et des programmes conjoints.

«Pour le Vietnam, la préparation des ressources humaines est essentielle pour saisir avec succès les opportunités de l’industrie des semi-conducteurs. Les universités, en particulier les établissements de pointe en ingénierie et en technologie, joueront un rôle central dans cet effort», a-t-il indiqué.

En réalité, de nombreuses grandes entreprises, telles qu’Intel et Samsung, ainsi que des entreprises nationales, investissent massivement dans la production et la conception de semi-conducteurs au Vietnam, créant une demande importante de talents techniques. Intel a agrandi son usine à Hô Chi Minh-Ville, tandis que Samsung construit un nouveau centre de R&D à Hanoi, ce qui incite les universités à développer des programmes connexes.

Dans le contexte de la concurrence technologique mondiale, le Vietnam vise à réduire sa dépendance à l’égard des approvisionnements en puces étrangères en renforçant ses propres capacités de conception et de production de semi-conducteurs. La formation de ressources humaines bien préparées est une étape cruciale vers l’établissement d’un écosystème national durable de semi-conducteurs.

En septembre 2024, le vice-Premier ministre Lê Thành Long a signé une décision approuvant le programme de développement des ressources humaines pour l’industrie des semi-conducteurs jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2050.

Son objectif global est de développer une main-d’œuvre de haute qualité pour l’industrie des semi-conducteurs d’ici 2030, en se concentrant sur la conception, le conditionnement et les tests des semi-conducteurs, en maîtrisant progressivement les technologies de production. Le programme vise à former au moins 50.000 professionnels hautement qualifiés dans tous les segments de la chaîne de valeur des semi-conducteurs.

D’ici 2050, le Vietnam souhaite constituer une main-d’œuvre solide capable de rejoindre la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs, répondant aux demandes de l’industrie nationale des semi-conducteurs en quantité et en qualité.

Les universités ne veulent pas manquer la course au recrutement d’étudiants pour les programmes liés aux semi-conducteurs à partir de 2025, dans le but de répondre à la demande sociale et de s’aligner sur la stratégie nationale de développement de l’industrie des semi-conducteurs.

VNA/CVN