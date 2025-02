Atelier Vietnam - République de Corée sur les semi-conducteurs et l'énergie

Un atelier sur la promotion de l’industrie des semi-conducteurs et des ressources énergétiques durant le processus d’ouverture et de réforme économique du Vietnam s’est tenu mardi 11 février à Hanoï. Cet événement visait à évaluer le potentiel et les défis du secteur tout en proposant des mesures de développement adaptées au contexte de l’intégration mondiale.

>> Semi-conducteurs : du saut de puce au pas de géant

>> Le Vietnam accélère l’innovation dans l’IA et les semi-conducteurs

>> Perspectives politiques pour le développement du secteur des semi-conducteurs

Photo : VNA/CVN

Organisé conjointement par l’Institut de développement régional durable de l’Académie des sciences sociales du Vietnam (VASS), l’Institut sud-coréen pour l’économie et la politique mondiales et l’Université Korea de la République de Corée, l’atelier a servi d'un forum d’échange entre scientifiques, entreprises et décideurs politiques. Il a ainsi contribué à l’élaboration de politiques, à l’attraction des investissements et à la promotion d’une croissance durable.

S’exprimant lors de l’événement, le vice-président de la VASS, Dang Xuân Thanh, a souligné que le gouvernement vietnamien considérait l’industrie des semi-conducteurs comme un secteur clé, capable d’accélérer le développement économique du pays. Il a mis en avant les modèles de réussite de pays comme la République de Corée et le Japon, dont le Vietnam peut s’inspirer pour renforcer sa compétitivité et son intégration dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Il a également insisté sur l’importance de l’extraction, de l’exploration et du traitement des terres rares. Tout en reconnaissant le rôle de ces ressources dans la croissance économique, il a souligné la nécessité de les exploiter de manière responsable, en veillant à la protection de l’environnement et à la sécurité énergétique, deux priorités essentielles pour le Vietnam.

Développement énergétique durable

Concernant le secteur de l’énergie, il a rappelé que le Vietnam a promulgué plusieurs politiques en faveur du développement énergétique durable, de la protection de l’environnement et de la sécurité énergétique nationale. Cependant, face à des objectifs ambitieux, il a insisté sur la nécessité de tirer parti des expériences internationales pour se progresser efficacement dans ce domaine.

Il a ajouté que cet atelier représentait une étape importante pour renforcer la coopération et élaborer une stratégie de développement globale entre le Vietnam et la République de Corée.

Photo : VNA/CVN

De son côté, Sung Jin Kang, directeur de l’Institut de recherche économique de l’Université Korea, a souligné le lien étroit entre l’indice de développement durable et le PIB par habitant. Il a insisté sur le rôle central des réformes économiques et des politiques d’ouverture dans la promotion du développement durable. Selon lui, pour renforcer sa compétitivité et assurer une croissance durable à long terme, le Vietnam doit mettre en place des politiques plus solides de soutien aux entreprises, investir davantage dans la technologie et renforcer la coopération internationale.

Les participants à l’atelier ont analysé les expériences des pays ayant réussi leur transition économique et proposé des mesures pour favoriser une croissance durable dans le nouveau contexte mondial. Ils ont mis en avant l’importance de la restructuration économique, de l’amélioration de l’efficacité des investissements et du renforcement de la compétitivité. Pour atteindre son objectif de devenir une nation à revenu élevé d’ici 2045, le Vietnam devra maintenir une croissance économique forte et durable sur le long terme, ont-ils conclu.

VNA/CVN