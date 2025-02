Le Vietnam s’attend à une vague de capitaux étrangers en 2025

Photo : VNA/CVN

Selon les données récentes publiées par l’Agence de l’investissement étranger du ministère du Plan et de l’Investissement, plus de 4,33 milliards d'USD d’investissements étrangers ont été enregistrés au Vietnam en janvier, en hausse de 48,6% par rapport à la même période l’année dernière.

Ce chiffre est substantiel pour un décompte mensuel, car en général, sans projets de plusieurs milliards de dollars, le stock des investissements directs étrangers enregistrés oscille autour de 2 à 3 milliards d'USD par mois.

De plus, janvier a également vu le premier projet de plusieurs milliards de dollars de l’année - un projet de 1,2 milliard d'USD de Samsung Displays, qui a reçu son certificat d’enregistrement d’investissement de la province de Bac Ninh (Nord) le 3 février - le premier jour ouvrable après les vacances du Nouvel An lunaire (Têt).

Le même jour, Bac Ninh a également accordé des certificats d’investissement à plusieurs autres projets pour un investissement total de 1,67 milliard d'USD.

Entre-temps, la province de Binh Duong (Sud) a accordé début février des certificats d’investissement et des approbations de principe à sept projets d’IDE, pour un investissement total de près d’un milliard de dollars. Parmi ceux-ci, deux projets de la coentreprise Vietnam - Singapore Industral Park (VSIP), comprenant un parc industriel et une nouvelle zone urbaine, représentent plus de 812 millions de dollars. De plus, deux autres projets ont vu leurs capitaux levés auprès de Cheng Loong Paper, Deneast Vietnam et Dongil Rubber Belt Vietnam.

En janvier, les capitaux supplémentaires et les investissements par le biais d’apports de capitaux et d’achats d’actions ont bondi de de 509,6% et 70,4% en glissement annuel, à 2,73 milliards d'USD et 322,9 millions d'USD. Bien que le nouveau capital enregistré en janvier n’ait été que de 1,29 milliard d'USD - une baisse de 43,6% par rapport à l’année précédente -, les IDE enregistrés au cours du mois ont tout de même augmenté de 48,6%.

Selon l’Agence de l’investissement étranger, il s’agit d’une augmentation relativement importante, d’autant plus que le mois janvier a été chômé six jours pour le Têt. De plus, malgré les vacances, les investisseurs étrangers sont restés actifs dans la production et les affaires, déboursant un total d’environ 1,51 milliard d'USD, soit une légère augmentation de 2% sur un an. Ces chiffres confirment en outre que l’attraction des investissements étrangers au Vietnam a connu un bon départ en 2025, a-t-il déclaré.

VNA/CVN