Le Vietnam, catalyseur du renouveau de l'ASEAN depuis trois décennies

L’adhésion du Vietnam à l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) constitue un jalon majeur dans le développement de la région, contribuant à faire de celle-ci une zone de paix, de sécurité et de solidarité. Il s’est également agi d’un grand pas en avant, qui a véritablement servi de catalyseur à l’élargissement du bloc.

C’est ce qu’a affirmé la Professeure Ruhanas Harun, de l’Université de la défense de Malaisie (UPNM), dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Kuala Lumpur, à propos des contributions remarquables du Vietnam à l’ASEAN au cours des trois dernières décennies.

La contribution la plus significative du Vietnam, selon elle, a été de faciliter l’adhésion ultérieure du Laos, du Cambodge et du Myanmar, contribuant ainsi à l’unification du bloc. Son rôle de leader s’est affirmé dès 1998, soit trois ans seulement après son adhésion, avec l’organisation réussie du Sommet de Hanoï.

Cet événement, couronné par l’adoption du Plan d’action de Hanoï, a marqué un tournant décisif. Depuis lors, le pays participe activement à toutes les réunions et sommets, contribuant au renforcement des mécanismes de coopération de l’ASEAN.

La Professeure a qualifié ces contributions de concrètes et directes, s’ajoutant à des apports indirects tout aussi précieux, tels que le renforcement des liens d’amitié entre les États membres.Évoquant les opportunités que l’adhésion à l’ASEAN a offertes au Vietnam, la Professeure Ruhanas a analysé la situation à travers les trois piliers de la Communauté de l’ASEAN.

Elle a souligné que le deuxième pilier, celui de la Communauté économique, demeure un défi en raison des disparités de développement entre les membres. Illustrant ses propos, elle a mentionné l’exemple du riz : alors que la Malaisie s’approvisionnait principalement auprès de la Thaïlande, le Vietnam est désormais l’un des plus grands exportateurs mondiaux.

Le pays exporte également avec succès du café et d’autres produits agricoles, tandis que ses textiles attirent de nombreux commerçants malaisiens à Hô Chi Minh-Ville, dynamisant ainsi les échanges bilatéraux.

Selon la professeure, l’expérience vietnamienne constitue une leçon précieuse pour l’ensemble du bloc, notamment face aux défis liés aux politiques tarifaires extérieures.

Le pays a mené à bien sa transition d’une économie socialiste planifiée et centralisée vers une économie de marché à orientation socialiste. Durant ce processus, tout en s’intégrant à l’économie régionale et mondiale, le Vietnam a fait preuve de prudence afin de ne pas céder aux pressions extérieures, préservant ses propres choix de développement, notamment ceux visant à assurer un certain niveau de bien-être à sa population.

La capacité du Vietnam à maintenir une politique rizicole durable face à une urbanisation rapide en est, selon elle, une illustration remarquable.

