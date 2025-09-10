AFC

Le Vietnam bat le Yémen pour se qualifier pour la finale de la Coupe d’Asie des moins de 23 ans

L’équipe des moins de 23 ans du Vietnam a dominé celle du Yémen pour s’imposer 1‑0 lors de l’ultime match des qualifications pour de la Coupe d’Asie des moins de 23 ans 2026 de l’AFC, disputé au stade de Viêt Tri, province de Phu Tho, mardi soir 9 septembre.

Photo : VNA/CVN

Grâce à ce succès, le Vietnam termine premier du groupe C avec neuf points, assurant ainsi sa qualification pour la phase finale de la Coupe d’Asie des moins de 23 ans de l’AFC prévue en janvier 2026 en Arabie saoudite.

Face à une équipe yéménite adoptant une stratégie ultra‑défensive, focalisée sur la conservation d'un point, l’équipe vietnamienne a dû s’adapter. Les changements tactiques du sélectionneur Kim Sang‑sik ont permis de briser ce dispositif. En effet, à la 70ᵉ minute, les remplaçants Van Thuân et Thanh Nhan ont combiné avec efficacité pour inscrire l’unique but de la partie. La frappe décisive de Thanh Nhan, en diagonale, a permis au Vietnam de boucler les qualifications avec un parcours parfait : trois victoires, zéro but encaissé.

Après le coup d’envoi, les Vietnamiens se sont montrés entreprenants dès la 12ᵉ minute, avec une tentative de Khuât Van Khang. Une situation litigieuse a marqué la 20ᵉ minute : Nguyên Quôc Viêt est déséquilibré dans la surface, mais l’arbitre n’accorde pas de pénalty. Le Yémen ne parvient pas à créer de véritables occasions.

En première mi‑temps, une passe décisive de Dinh Bac aboutit à un corner en toute fin de période, mais Trân Trung Kiên sauve brillamment, maintenant le score à 0‑0.

Au retour des vestiaires, la domination vietnamienne se confirme même si la finition reste imprécise. Toutefois, l’entrée de trois éléments - Dinh Bac, Thanh Nhan, Van Thuân - renouvelle l’attaque.

À l’approche des dix dernières minutes, une attaque coordonnée débouche sur le seul but, permettant au Vietnam de prendre l’ascendant. Le Yémen, dans les dernières minutes, peine à réagir et commet plusieurs fautes pour contrer le contrecoup vietnamien.

Ce succès fait du Vietnam la première sélection d’Asie du Sud‑Est à décrocher le billet pour la phase finale de la Coupe d’Asie des moins de 23 ans 2026 de l’AFC.

Le Vietnam U23, grâce à une victoire 1‑0 contre le Yémen, s’impose comme leader du groupe C et valide sa participation à la phase finale, confirmant son statut de force majeure du football jeunes en Asie.

VNA/CVN