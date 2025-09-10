Le Vietnam bat le Yémen pour se qualifier pour la finale de la Coupe d’Asie des moins de 23 ans

>> Football : les U23 du Vietnam établissent un record historique en Asie du Sud-Est
>> Les Vietnamiens à l’étranger dynamisent le début de la V-League 2025/26
|L’équipe des moins de 23 ans du Vietnam.
|Photo : VNA/CVN
Grâce à ce succès, le Vietnam termine premier du groupe C avec neuf points, assurant ainsi sa qualification pour la phase finale de la Coupe d’Asie des moins de 23 ans de l’AFC prévue en janvier 2026 en Arabie saoudite.
Face à une équipe yéménite adoptant une stratégie ultra‑défensive, focalisée sur la conservation d'un point, l’équipe vietnamienne a dû s’adapter. Les changements tactiques du sélectionneur Kim Sang‑sik ont permis de briser ce dispositif. En effet, à la 70ᵉ minute, les remplaçants Van Thuân et Thanh Nhan ont combiné avec efficacité pour inscrire l’unique but de la partie. La frappe décisive de Thanh Nhan, en diagonale, a permis au Vietnam de boucler les qualifications avec un parcours parfait : trois victoires, zéro but encaissé.
Après le coup d’envoi, les Vietnamiens se sont montrés entreprenants dès la 12ᵉ minute, avec une tentative de Khuât Van Khang. Une situation litigieuse a marqué la 20ᵉ minute : Nguyên Quôc Viêt est déséquilibré dans la surface, mais l’arbitre n’accorde pas de pénalty. Le Yémen ne parvient pas à créer de véritables occasions.
En première mi‑temps, une passe décisive de Dinh Bac aboutit à un corner en toute fin de période, mais Trân Trung Kiên sauve brillamment, maintenant le score à 0‑0.
Au retour des vestiaires, la domination vietnamienne se confirme même si la finition reste imprécise. Toutefois, l’entrée de trois éléments - Dinh Bac, Thanh Nhan, Van Thuân - renouvelle l’attaque.
À l’approche des dix dernières minutes, une attaque coordonnée débouche sur le seul but, permettant au Vietnam de prendre l’ascendant. Le Yémen, dans les dernières minutes, peine à réagir et commet plusieurs fautes pour contrer le contrecoup vietnamien.
Ce succès fait du Vietnam la première sélection d’Asie du Sud‑Est à décrocher le billet pour la phase finale de la Coupe d’Asie des moins de 23 ans 2026 de l’AFC.
Le Vietnam U23, grâce à une victoire 1‑0 contre le Yémen, s’impose comme leader du groupe C et valide sa participation à la phase finale, confirmant son statut de force majeure du football jeunes en Asie.
VNA/CVN