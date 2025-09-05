Créer un environnement propice au développement du rugby au Vietnam

Le 4 septembre à Hanoï, une réunion s'est tenue entre la délégation de l'Autorité des sports du Vietnam, conduite par sa directrice adjointe Lê Thi Hoàng Yên, et celle de la Fédération de rugby d'Asie du Sud-Est (SEARF), conduite par Ada Milby, présidente de la Fédération philippine de rugby, membres du Conseil de World Rugby et de la SEARF.

>> Le Vietnam butte sur la Pologne au Championnat du monde féminin FIVB

>> Le Vietnam envoie quatre athlètes aux Championnats d’Asie des jeunes de MMA 2025

>> Le Vietnam aborde avec ambition la Coupe d’Asie des moins de 23 ans de l’AFC

Photo : CTV/CVN

L'objectif était de discuter des modalités de coopération pour promouvoir le rugby au Vietnam et de constituer une équipe nationale compétitive à l'échelle internationale.

Ada Milby a souligné le potentiel du rugby au Vietnam et proposé d'introduire ce sport dans les écoles, notamment internationales.

Lê Thi Hoàng Yên a noté que le rugby attire particulièrement les femmes vietnamiennes, contribuant à leur intégration sociale. Elle a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir le développement de toutes les disciplines sportives et à élaborer une feuille de route adaptée conforme aux règlements nationaux.

VNA/CVN