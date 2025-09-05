Créer un environnement propice au développement du rugby au Vietnam

>> Le Vietnam butte sur la Pologne au Championnat du monde féminin FIVB
|Une séance d'entraînement d'une équipe de rugby au Vietnam.
|Photo : CTV/CVN
L'objectif était de discuter des modalités de coopération pour promouvoir le rugby au Vietnam et de constituer une équipe nationale compétitive à l'échelle internationale.
Ada Milby a souligné le potentiel du rugby au Vietnam et proposé d'introduire ce sport dans les écoles, notamment internationales.
Lê Thi Hoàng Yên a noté que le rugby attire particulièrement les femmes vietnamiennes, contribuant à leur intégration sociale. Elle a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir le développement de toutes les disciplines sportives et à élaborer une feuille de route adaptée conforme aux règlements nationaux.
VNA/CVN