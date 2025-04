Le Vietnam au Sommet sur la sécurité des frontières au Royaume-Uni

>> Vietnam - Cambodge : resserrer les liens pour préserver la sécurité des frontières

>> Application des technologies de l'information aux postes-frontières

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de cet événement, le ministre Luong Tam Quang a souligné le développement rapide de technologies révolutionnaires telles que l'intelligence artificielle (IA), le cloud computing, le big data et les données rapides a profondément transformé le cyberespace et la vie humaine, tant en termes de qualité que d'ampleur.

Cependant, outre leurs avantages indéniables, ces avancées dans les technologies de l'information, ainsi que les services et applications intelligents dans le cyberespace, ont également introduit des risques potentiels importants pour la sécurité nationale.

Au Vietnam, les criminels exploitent pleinement les réseaux sociaux et les plateformes en ligne pour tromper et inciter les citoyens vietnamiens à travailler à l'étranger en leur promettant "un travail facile, des salaires élevés" et des "revenus stables". Cependant, à leur arrivée, les victimes sont contraintes de travailler dans des casinos ou de se livrer à des fraudes en ligne, a déclaré le général Luong Tam Quang.

Face à cette situation, le Vietnam a mis en place diverses politiques, cadres juridiques, programmes et plans d'action importants pour lutter contre la traite des êtres humains et l'immigration clandestine. Le pays a mis en œuvre des mesures préventives et répressives complètes, démontrant ainsi son engagement ferme à éliminer ce type de criminalité et à contribuer à l'objectif de "protection de la sécurité humaine".

Photo : VNA/CVN

Les autorités locales ont également intensifié leurs efforts de sensibilisation du public en diffusant les réglementations relatives à l'immigration et à l'emploi à l'étranger, et en sensibilisant le public aux risques, aux conséquences et aux tactiques couramment utilisées par les auteurs pour inciter les individus à immigrer, résider et travailler illégalement à l'étranger. Ces efforts visent à renforcer la vigilance du public et la prévention proactive auprès de tous les groupes sociaux.

Le ministère vietnamien de la Police organise régulièrement des examens, des vérifications et une surveillance rigoureuse de la situation des citoyens qui sortent illégalement, migrent et violent la loi à l'étranger. Il renforce également les mesures visant à appréhender la situation dans le cyberespace, à détecter et à traiter de manière proactive les associations, les groupes et les comptes de réseaux sociaux qui font de la publicité et présentent des services pour envoyer des personnes à l'étranger, et qui sont soupçonnés d'activités de courtage et d'organisation de sorties illégales pour d'autres.

Afin de renforcer la coopération internationale dans le domaine de l'application de la loi, le général Luong Tam Quang a proposé que les activités de prévention et de lutte contre la cybercriminalité transnationale, dont la traite des êtres humains, soient menées sur la base des principes fondamentaux de la Charte des Nations unies, du droit international, du respect de l'indépendance, de la souveraineté et de la non-ingérence dans les affaires intérieures de chaque pays dans le cyberespace.

Il a également proposé de revoir et de perfectionner les accords internationaux bilatéraux et multilatéraux afin de créer une base juridique pour lutter contre ce type de crime.

Il a proposé aux agences chargées de l’application de la loi d’autres pays de coopérer plus étroitement, partager des informations en temps opportun et se coordonnent dans la lutte contre les activités criminelles, les sources de financement et les canaux qui attirent, trompent et incitent les gens à migrer illégalement, en particulier dans des groupes fermés sur le cyberespace.

Il a aussi appelé les pays à se concentrer sur la vérification et la clarification de la nature, des causes, des conditions, des localisations et des tendances de ce type de cybercriminalité pour mener un travail de prévention "tôt et à distance".

Photo : VNA/CVN

En outre, les agences chargées de l'application de la loi de chaque pays doivent renforcer la gestion des entrées et des sorties, la gestion des étrangers vivant, étudiant et travaillant sur le territoire de chaque pays, traiter rapidement les questions liées à l'immigration et, en même temps, assurer la sécurité et la sûreté des étrangers sur le territoire de l'autre pays.

Le général Luong Tam Quang a exhorté les pays expérimentés à prêter attention au soutien, à la formation, au renforcement des capacités, à l’organisation de conférences, d’ateliers, au partage d’expériences dans l’élaboration et la mise en œuvre de programmes et de projets visant à prévenir et à combattre la traite des êtres humains ; fournir des équipements et des outils spécialisés modernes afin de garantir une assistance rapide et de combler les lacunes en matière de prévention et de répression de la cybercriminalité, a-t-il ajouté.

VNA/CVN