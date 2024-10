L’industrie des semi-conducteurs au Vietnam

Les opportunités créées par les investissements américains

Le Vietnam est la destination de nombreuses sociétés et entreprises de premier plan dans les secteurs de l’électronique et des semi-conducteurs. C'est un bon signe et une excellente opportunité pour les entreprises nationales de coopérer et de se développer.

Photo : VNA/CVN

À l'occasion de sa participation au Sommet de l’avenir de la 79e Assemblée générale des Nations unies aux États-Unis, le secrétaire général du Parti et président To Lam a rencontré des entreprises technologiques et des fonds d'investissement et a eu des entretiens avec de grandes entreprises américaines. Ce voyage d'affaires promet davantage d'opportunités de coopération et de développement de l'industrie des semi-conducteurs entre les entreprises vietnamiennes et américaines.

Un environnement favorable et des infrastructures de qualité

L'industrie des semi-conducteurs au Vietnam a récemment montré un fort potentiel de croissance avec la présence de plus grandes sociétés mondiales et la participation de nombreuses grandes entreprises nationales

Vo Xuân Hoài, directeur adjoint du Centre national d'innovation du Vietnam (NIC) relevant du ministère du Plan et de l'Investissement, a souligné que des grandes entreprises telles que Samsung, Intel, Renesas, Qorvo, Marvell, Synopsys, Ampere et Infineon avaient implanté des Centres de recherche et développement et construit des usines au Vietnam. Parmi les projets phares, on peut citer l’usine d’Intel à Hô Chi Minh-Ville et celle de semi-conducteurs d’Amkor à Bac Ninh, d’une valeur de 1,6 milliard d'USD, toutes deux inaugurées en 2023.

Selon Vo Xuân Hoài, le Vietnam jouit d'un environnement favorable et de mécanismes politiques préférentiels. En outre, le gouvernement vietnamien a fait preuve d'une grande détermination dans le développement de l'écosystème de l'industrie des semi-conducteurs, grâce à la création du NIC et de parcs de haute technologie à Hô Chi Minh-Ville, Hanoï et Dà Nang.

Photo : VNA/CVN

En ce qui concerne les infrastructures, le Vietnam a mis en œuvre le Plan national de développement de l'électricité pour la période 2021-2030 et prépare les infrastructures de transport pour soutenir l'industrie des semi-conducteurs. En outre, des mécanismes politiques préférentiels tels que la Loi sur le capital ou le décret 94/2020/ND-CP stipulant les mécanismes et politiques préférentiels pour le NIC ont également créé des conditions favorables aux investisseurs.

De grandes entreprises et sociétés technologiques vietnamiennes participent aujoud'hui activement au secteur des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle (IA). Le pionnier en est FPT, qui a coopéré avec des unités leaders dans le domaine de l'IA mondiale telles que Landing AI, Mila, Nvidia, et prévoit d’investir 200 millions d'USD pour créer une usine dédiée à l'IA.

50.000 ingénieurs formés d'ici 2030

Le Vietnam a adopté une Stratégie pour le développement de l'intelligence artificielle en 2021. Le 21 septembre de la même année, le Premier ministre a signé et promulgué un programme de développement des ressources humaines destiné à l'industrie des semi-conducteurs, ainsi que la Stratégie nationale de développement de l'industrie des semi-conducteurs, marquant ainsi un pas important vers l'expansion de ce secteur stratégique.

L'État s'engage de cette manière à former des ressources humaines de haute qualité, avec comme objectif de disposer de 50.000 ingénieurs opérationnels dans le secteur d'ici 2030.

Photo : VNA/CVN

Vo Xuân Hoài estime que le Vietnam dispose d'une abondante main-d'œuvre technique, de nombreuses unités de recherche et de formation prestigieuses dans le domaine des semi-conducteurs. Des universités telles que l’Université des sciences et technologies de Hanoï (HUST), l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville (VNU-HCM), l'Université nationale de Hanoï (VNU) et l'Université de Dà Nang forment et développent un vaste réseau d'experts nationaux et étrangers.

Ces installations de formation sont prêtes à se connecter à un vaste réseau comprenant des entreprises comme Viettel, Vingroup, FPT, VNPT, VNG ou encore Momo, afin de développer des ressources humaines abondantes et compétentes dans les domaines de l'ingénierie, de la technologie et de l’électronique.

"Il est prévu que d'ici 2030, le Vietnam formera un total de 50.000 ingénieurs pour l'industrie des semi-conducteurs. Pour atteindre cet objectif, le pays créera quatre laboratoires partagés au niveau national et 18 laboratoires de normes dans trois régions : Nord, Centre et Sud", a annoncé Vo Xuân Hoài.

Partageant le même avis, Nguyên Van, vice-président de l'Association des entreprises de soutien à l'industrie de Hanoï (HANSIBA), a déclaré que l'un des facteurs importants permettant au Vietnam de trouver une place importante dans l'industrie des semi-conducteurs était la qualité des ressources humaines.

Il a souligné que l'association a mis en place de nombreuses collaborations entre les écoles, les entreprises et les associations commerciales tant nationales qu'internationales, pour encourager la formation de ressources humaines hautement qualifiées. À titre d'exemple, il a mentionné l'organisation d'une visite pour un groupe de 100 étudiants spécialisés en informatique appliquée, électricité et électronique du Collège communautaire de Hanoï au Technopole de Hoa Lac. De plus, l'École de haute technologie de Hanoï forme chaque année entre 1.500 et 2.000 étudiants afin de répondre aux besoins des parcs industriels et des clusters de haute technologie.

Les investissements américains, clé du développement futur

Photo : VNA/CVN

Lors d'une récente séance de travail avec des sociétés et des entreprises technologiques de premier plan aux États-Unis, le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm a déclaré que la science, la technologie et l'innovation étaient identifiées comme des piliers importants dans les relations entre le Vietnam et les États-Unis.

Photo : VNA/CVN

Tô Lâm a souhaité que les investisseurs américains augmentent leurs investissements dans les domaines tels que la science et la technologie, l'innovation, la recherche et le développement, l’économie verte, l’économie numérique, l’économie circulaire, l’économie de la connaissance, le développement des industries des puces et des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle (IA) et de l’Internet des objets (IOT), l’énergie renouvelable...

"Le Parti, l'État et le peuple du Vietnam s'engagent à créer toutes les conditions favorables, conformément aux dispositions de la loi, pour que les investisseurs américains investissent efficacement et durablement au Vietnam", a affirmé Tô Lâm.

Photo : Viettel/CVN

Des entreprises comme Google, Supermicro, Meta, Apple... et des fonds d'investissement reconnaissent que le Vietnam est un marché potentiel, avec des politiques visant à encourager le développement des secteurs de haute technologie. Cela les encourage à accroître les investissements au Vietnam.

Ainsi, le Vietnam ouvre grand ses portes aux investisseurs internationaux, notamment américains, dans le secteur des semi-conducteurs. L’enjeu majeur pour le pays est d’accompagner efficacement cette dynamique en formant une main-d'œuvre qualifiée et en facilitant l'intégration des entreprises locales dans la chaîne de production mondiale des semi-conducteurs. Les ministères, les grandes entreprises nationales doivent jouer un rôle clé dans l’orientation de ce processus, afin d’assurer un succès durable pour toutes les parties prenantes.

