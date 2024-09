Dynamiser les relations entre le Vietnam et l’Australie

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont discuté de diverses orientations visant à concrétiser et approfondir le cadre du partenariat stratégique intégral Vietnam - Australie.

Elle a présenté plusieurs propositions pour renforcer les relations bilatérales dans divers domaines, dont la politique, la défense, la sécurité, l’économie, le commerce, ainsi que de l'éducation et de la formation. Elle a notamment proposé de renforcer les échanges de délégations et les contacts de haut niveau, de prendre diverses mesures pour porter rapidement le commerce bilatérale à 20 milliards d'USD…

Concernant la Mer Orientale, elle a appelé l’Australie à de poursuivre sa coordination étroite et son soutien à la position de principe du Vietnam et de l'ASEAN. Elle a proposé que les deux parties maintiennent leurs échanges, coordonnent leurs positions et renforcent leur coopération en matière de sécurité maritime, de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, et la criminalité transnationale...

Soulignant l'importance des relations Vietnam - Australie, Samantha Joy Mostyn a promis de transmettre ces propositions aux agences australiennes compétentes pour renforcer les liens bilatéraux.

Elle a également mis en avant la coopération décentralisée comme l'un des points forts des relations bilatérales, salué les contributions significatives de la communauté vietnamienne en Australie.

Renforcer les deux organes législatifs

Photo : VNA/CVN

Auparavant, dans l'après-midi du 12 septembre (heure locale), la vice-présidente de l'Assemblée nationale Nguyên Thi Thanh a eu une entrevue avec Sue Lines, présidente du Sénat australien.

Sue Lines a annoncé l'octroi d'une aide de 3 millions de dollars australiens au Vietnam pour l’aider à surmonter les conséquences du typhon Yagi.

Exprimant sa gratitude pour ce soutien opportun, Nguyên Thi Thanh a assuré que ces fonds seraient utilisés de manière la plus efficace, contribuant ainsi à surmonter rapidement des conséquences du typhon Yagi.

Les deux parties ont souligné diverses mesures visant à renforcer les liens entre les deux pays, leurs deux organes législatifs en particulier.

Le même jour, Nguyên Thi Thanh a rencontré Katy Gallagher, ministre australienne des Finances, de l'Administration publique et des Femmes.

La dirigeante vietnamienne a formulé plusieurs propositions et exprimé son souhait que le gouvernement australien et Katy Gallagher poursuivent leur collaboration, leur partage d'expériences et leur soutien au Vietnam dans des domaines clés.

Photo : VNA/CVN

Katy Gallagher a estimé que les deux pays disposaient de plusieurs opportunités pour travailler ensemble et rechercher des solutions aux défis actuels dans le secteur de l’égalité des sexes. Elle a également souligné l’importance des services publics.

Le même jour, Nguyên Thi Thanh s'est entretenue avec Sharon Claydon, vice-présidente de la Chambre des représentants et présidente du Groupe d'amitié parlementaire Australie - Vietnam.

Lors de cet entretien, les deux parties ont salué les avancées significatives des relations vietnamo-australiennes au cours des cinq dernières décennies, notamment l'établissement du partenariat stratégique intégral en mars dernier.

Elles ont également examiné des mesures concrètes visant à intensifier les relations entre les organes législatifs des deux pays dans un avenir proche.

Avant cet entretien, la vice-présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam et sa délégation ont assisté à une réunion du Sénat australien.

Toujours dans l'après-midi du 12 septembre, Nguyên Thi Thanh a rendu visite à l'ambassade du Vietnam en Australie.

La visite de travail en Australie de la vice-présidente de l’Assemblée nationale a été achevée avec succès.

VNA/CVN