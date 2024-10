Des solutions pour aider le Vietnam à devenir un pays à revenu élevé d'ici 2045

Organisée par l'Institut de recherche économique pour l'ASEAN et l'Asie de l'Est (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia - ERIA) et l'université Dông A, cette conférence de deux jours voit la participation de près de 200 experts et scientifiques d'universités et d'instituts d’études du Vietnam, du Japon et d'autres pays de la région.

Lors de cet événement, les principaux contenus du rapport ERIA sont présentés. Il s'agit d'un projet de recherche de deux ans de cet institut, intitulé "Vietnam 2045 : enjeux et défis pour le développement". Il a été soumis aux dirigeants du Vietnam et du Japon en novembre 2023.

Avec quatre séances de travail et un forum, la conférence présente 14 rapports thématiques sur des perspectives de l'économie vietnamienne, des interventions sur les impacts de l'environnement extérieur, les forces motrices du développement industriel et de nouvelles questions liées aux objectifs de développement du Vietnam jusqu'en 2045.

Selon le Professeur Yasuhiro Yamada, chercheur senior à l'ERIA, pour que le Vietnam atteigne le statut de pays à revenu élevé d'ici 2045, il est nécessaire que son taux de croissance annuel s’élève à 5,4%.

De son côté, Nguyên Thi Anh Thi, vice-présidente du Comité populaire de la ville de Dà Nang, a déclaré que pour faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé d'ici 2045, la poursuite des réformes et de l'innovation est nécessaire. En plus, il faut un développement rapide des technologies numériques, y compris l’Internet des objets et l’intelligence artificielle.

