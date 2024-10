Hô Chi Minh-Ville

Semaine d'exposition des produits OCOP et produits typiques de Bà Ria - Vung Tàu

>> Vung Tàu réélue "Ville touristique propre de l'ASEAN" pour la 3e fois consécutive

>> Bà Ria - Vung Tàu s'efforce d’augmenter son taux de communes répondant aux normes avancées

>> Bà Ria-Vung Tàu poursuit le développement durable du secteur de la pêche

Co-organisé par le Centre de promotion du commerce et des investissements (ITPC) de Hô Chi Minh-Ville et le Centre de promotion des investissements, du commerce et du tourisme de Bà Ria - Vung Tàu, cette initiative vise à promouvoir l'image, le potentiel et les atouts de la province de Bà Ria - Vung Tàu, tout en renforçant les activités de coopération et de promotion commerciale entre cette province et Hô Chi Minh-Ville. Elle constitue un soutien pour les entreprises, les coopératives et les installations de production de Bà Ria - Vung Tàu, facilitant la connexion et la promotion de la consommation de produits agricoles conformes aux normes d'exportation, ainsi que des produits certifiés comme industriels ruraux typiques, OCOP et spécialisés.

Mise en œuvre efficace de programmes de coopération

Lors de l'événement, Lê Anh Hoàng, directeur adjoint du Centre de promotion des investissements, du commerce et du tourisme de Bà Ria - Vung Tàu, a souligné que cette semaine commerciale avait pour but de mettre en œuvre efficacement le programme de coopération pour le développement socio-économique entre Hô Chi Minh-Ville et d'autres villes et provinces du Nam bô oriental. Ce programme offre également une occasion précieuse aux producteurs de Bà Ria - Vung Tàu de promouvoir et de présenter leurs produits OCOP et typiques aux distributeurs et consommateurs de Hô Chi Minh-Ville.

"Avec le slogan + Liens pour accroître la compétitivité, connexions pour élargir les marchés+, ce programme vise à créer les conditions les plus favorables pour que les entreprises des deux parties trouvent des partenaires et développent des affaires de manière durable", a précisé Lê Anh Hoàng.

Hô Thi Quyên, directrice adjointe de l'ITPC, a souligné que Hô Chi Minh-Ville joue un rôle de moteur économique et est un grand centre pour l'économie, la finance, le commerce, la culture, la science, la technologie, l'innovation, ainsi que l'éducation et la formation dans la région économique clé du Sud et dans l'ensemble du pays. C'est pourquoi la mégapole coopère activement depuis de nombreuses années et renforce la coopération régionale, créant ainsi les conditions nécessaires à la valorisation des potentiels et des atouts des villes et provinces du Sud-Est, contribuant au développement durable tant de Hô Chi Minh-Ville que de l'ensemble de la région.

Hô Thi Quyên a indiqué que, ces dernières années, le programme de coopération pour le développement socio-économique entre Hô Chi Minh-Ville et d’autres villes et provinces du Sud-Est a donné lieu à de nombreux résultats positifs dans divers domaines. Au cours des six premiers mois de 2024, l’ITPC, en collaboration avec le Service municipal de l'industrie et du commerce, a organisé de nombreuses activités de promotion du commerce et des investissements pour faciliter les rapprochements entre Hô Chi Minh-Ville et les autres localités de la région. Parmi ces initiatives, on peut citer l'exposition internationale de l'industrie alimentaire de Hô Chi Minh-Ville 2024 (HCMC FOODEX 2024), le forum d'exportation associé au programme Vietnam International Sourcing Expo 2024, ainsi que des conférences de connexion entre l'offre et la demande entre Hô Chi Minh-Ville et d’autres villes, y compris Bà Ria - Vung Tàu.

La directrice adjointe Hô Thi Quyên a également conclu que la coopération entre Hô Chi Minh-Ville et Bà Ria - Vung Tàu présente encore un grand potentiel de développement inexploité, notamment dans les secteurs du commerce, de l'investissement et du tourisme. Par conséquent, dans les années à venir, les deux localités se concentreront sur une coordination étroite des connexions entre l'offre et la demande, ainsi que sur la promotion commerciale et l'investissement, afin de soutenir la consommation de produits et d'attirer des investissements dans des projets clés visant à accélérer le développement socio-économique. L'organisation de cette semaine représente une initiative concrète pour mettre en œuvre l'accord de coopération entre Hô Chi Minh-Ville et Bà Ria - Vung Tàu dans le cadre des activités de promotion commerciale.

Selon le comité d'organisation, durant cette semaine commerciale, 34 entreprises de Bà Ria - Vung Tàu présenteront aux partenaires et clients de Hô Chi Minh-Ville plus de 100 produits locaux typiques, dont 14 produits OCOP, allant des fruits de mer aux produits agricoles.

Texte et photos : Tân Dat/CVN