Le PM Pham Minh Chinh à la cérémonie marquant le 30e anniversaire du 1er vol direct Vietnam - R. de Corée

Dans le cadre de sa visite officielle en République de Corée, le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a assisté le 3 juillet à Séoul à une cérémonie marquant le 30 e anniversaire de l'ouverture du 1 er vol direct de Vietnam Airlines entre le Vietnam et la République de Corée et l'accueil du 15 millionième passager sur ses lignes.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Il y a 30 ans, la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a lancé sa première ligne directe entre le Vietnam et la République de Corée, reliant Hô Chi Minh-Ville à Séoul.

Ce premier vol direct a non seulement ouvert les marchés de l'aviation des deux pays, mais constitué également une passerelle importante pour promouvoir les échanges socioéconomiques et culturels entre eux.

Actuellement, le transporteur national propose six lignes directes entre Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Séoul ; Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Busan ; Dà Nang - Séoul et Cam Ranh – Séoul, avec une fréquence moyenne de 112 vols hebdomadaires.

Vietnam Airlines est fière d'être la première et la seule compagnie aérienne au Vietnam à exploiter actuellement des avions à fuselage large modernes tels que l'Airbus A350 et le Boeing 787 sur ses lignes desservant la République de Corée. En trois décennies, Vietnam Airlines a effectué un total de 65.000 vols, transportant 15 millions de passagers et 291.300 tonnes de fret entre les deux pays.

S'exprimant lors de l'événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que plus de 30 ans après leur établissement, les relations Vietnam - République de Corée se sont bien développées.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

La République de Corée continue d'être le premier partenaire du Vietnam en matière d'investissement direct, le 2e en matière de coopération au développement et de tourisme, et le 3e en matière de travail et de commerce. Actuellement, près de 300.000 Vietnamiens vivent dans ce pays et environ 200.000 Sud-Coréens vivent au Vietnam.

Le Premier ministre a analysé que les relations de plus en plus développées favoriseront les voyages entre les deux pays. L'aviation joue donc un rôle de passerelle dans les relations bilatérales, rapprochant de plus en plus les deux pays et les deux peuples.

Pham Minh Chinh a demandé à Vietnam Airlines d'améliorer la qualité de ses services, de réduire le prix des billets, ainsi que de mettre en œuvre la restructuration en matière de gestion, de capital, de ressources humaines, de segments de clientèle, et de coûts des intrants.

Lors de l'événement, Vietnam Airlines et Korean Air ont signé un accord de coopération visant à renforcer et améliorer la qualité des services aériens au Vietnam et en République de Corée.

Vietnam Airlines a également offert un cadeau à un passager sud-coréen, qui était le 15 millionième passager de Vietnam Airlines sur ses lignes reliant les deux pays.

VNA/CVN