AIPA-46 : le Parlement européen souhaite renforcer ses liens avec le Vietnam et la région

En marge de la 46 e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-46) à Kuala Lumpur, le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Lê Minh Hoan, a rencontré, le 18 septembre, Wouter Beke, chef de la délégation du Parlement européen.

Lê Minh Hoan a affirmé que l’Union européenne constitue l’un des partenaires les plus importants du Vietnam. Il a salué le développement dynamique, substantiel et global des relations bilatérales dans de nombreux domaines, tout en remerciant l’UE pour son soutien et ses initiatives contribuant au développement socio-économique du pays.

Sur cette base, le vice-président de l’Assemblée nationale a exprimé le souhait que l’UE continue à accompagner le Vietnam dans la construction d’une économie verte, accélère la ratification de l’Accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA) afin de créer une nouvelle percée en matière d’investissements, lève rapidement le "carton jaune" de la CE appliqué aux produits de la pêche vietnamiens, et soutienne la mise en œuvre du règlement européen contre la déforestation ainsi que le processus de construction de la Communauté de l’ASEAN, en reliant plus étroitement les Plans d’action ASEAN - UE aux stratégies de coopération de l’ASEAN.

Pour sa part, Wouter Beke a souligné que le Vietnam est un partenaire clé de l’UE dans la région, mettant en avant les résultats positifs de la mise en œuvre de l’EVFTA. Selon lui, cet accord constitue un modèle pour les négociations avec d’autres partenaires. Il a également salué les efforts du Vietnam dans la lutte contre le changement climatique, la déforestation et sa démarche vers l’objectif de zéro émission nette. Le chef de la délégation européenne a exprimé le souhait de renforcer davantage la coopération avec la région, non seulement dans le domaine économique mais aussi dans d’autres secteurs, à travers des initiatives telles que Global Gateway (Portail mondial) et la Stratégie indo-pacifique de l’UE.

Les deux responsables ont convenu de promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux, de mettre en œuvre efficacement l’EVFTA, d’ouvrir davantage leurs marchés respectifs et d’intensifier la coopération dans les domaines phares de l’UE, notamment la transition verte, la transition numérique, la protection de l’environnement, la lutte contre le changement climatique, ainsi que la science, la technologie et l’innovation.

VNA/CVN