Le PM prononce un discours à l'Université nationale de Malaisie

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh s'est rendu à l'Université nationale de Malaisie (UKM) et y a prononcé un discours politique le 28 mai, dans le cadre de sa visite officielle en Malaisie et de sa participation au 46e Sommet de l'ASEAN et aux sommets connexes.

Fondée en 1970, l'UKM est une institution universitaire de premier plan en Malaisie et en Asie, se classant au 138e rang mondial et au 28e rang asiatique. Elle accueille actuellement près de 3 000 étudiants internationaux sur un total de plus de 25 000.

Dans son discours, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que les relations entre le Vietnam et la Malaisie, érigées en Partenariat stratégique global fin 2024, sont résilientes sur le plan politique, solides sur le plan économique, profondes sur le plan culturel, larges sur le plan de la vision et unies autour de l'objectif commun de préserver l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale pour un avenir heureux des peuples.

Soulignant les avancées notables des relations bilatérales, notamment en matière d'éducation et de formation, il a souligné que la coopération dans ce domaine constituait un lien de connaissances, tandis que la collaboration culturelle reflétait le partage et la cohésion de valeurs fondamentales. Il a salué la signature par l'UKM d'une lettre d'intention de coopération avec l'Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville et l'Université nationale du Vietnam à Hanoï, ouvrant ainsi des perspectives de collaboration approfondie dans les domaines de l'éducation et de la formation, de la recherche scientifique et technologique, et du développement de ressources humaines de haute qualité.

Partageant leurs points de vue sur le développement, l'application et la gestion de l'intelligence artificielle (IA), et réaffirmant la place, le rôle et l'importance de l'éducation et de la formation, des sciences et technologies, de l'innovation et de la transformation numérique dans le contexte actuel, le chef du gouvernement vietnamien a souligné qu'il était désormais temps pour les établissements d'enseignement de jouer un rôle central dans la préparation des ressources humaines de demain, non seulement pour un pays, mais aussi pour l'ensemble de la région et du monde.

Compte tenu des besoins et des réalités du développement, Pham Minh Chinh a souligné qu'il restait un fort potentiel de collaboration bilatérale dans les domaines du développement des ressources humaines, des sciences et technologies, de l'innovation et de la transformation numérique. Il a proposé que les deux parties envisagent la création d'une université malaisienne au Vietnam.

Le Premier ministre a également appelé à renforcer l'efficacité de la coopération en matière d'éducation et de formation, notamment dans l'enseignement supérieur, en accordant la priorité au renforcement de la collaboration dans la formation de la main-d'œuvre spécialisée dans les hautes technologies ; à la promotion de la recherche scientifique et de l'innovation ; au développement des échanges universitaires, des liens entre étudiants et des programmes de bourses ; au développement de programmes de formation et d'accréditation de la qualité ; et au renforcement des liens dans les initiatives de création d'entreprises et d'innovation.

Il est également nécessaire de collaborer au développement des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique, notamment en intensifiant le partage d'informations et d'expériences en matière de renforcement institutionnel pour de nouveaux modèles économiques ; en favorisant la connectivité entre les parcs de haute technologie, les centres d'innovation et les incubateurs d'entreprises des deux pays ; en collaborant au développement de programmes de recherche bilatéraux ; en renforçant la coopération dans le développement des infrastructures numériques ; et en partageant les expériences en matière de développement d'un gouvernement numérique, de services publics en ligne et de systèmes d'identification numérique, a-t-il déclaré.

Soulignant que la jeunesse malaisienne représente la jeune génération qui façonnera, créera et dirigera l'avenir non seulement de la Malaisie, mais aussi de toute l'Asie du Sud-Est, le Premier ministre a exprimé l'espoir qu'elle se montrera proactive dans l'apprentissage, l'innovation et l'entrepreneuriat, qu'elle contribuera à l'amélioration des institutions et des politiques, aux échanges et à l'intégration internationaux, et qu'elle préservera la paix, la stabilité et l'identité culturelle de l'ASEAN.

Le dirigeant vietnamien a également exprimé sa conviction qu'avec un esprit de créativité, une vision ambitieuse, une action audacieuse, la prise de risques, l'adaptation et la maîtrise, la jeunesse jouera son rôle de centre, d'acteur clé et de force de travail essentielle contribuant au succès et au développement remarquable de chaque nation, ainsi qu'à une ASEAN forte, civilisée, prospère, durable et inclusive.

Lors de l'événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a pris le temps de répondre aux questions des étudiants de l'UKM concernant le rôle des universités vietnamiennes et malaisiennes dans le renforcement du développement bilatéral des ressources humaines, les domaines potentiels de la coopération technologique entre la Malaisie et le Vietnam, et son message aux décideurs malaisiens des sciences et de l'éducation concernant la coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation, des sciences et des technologies.

Il s’agissait de la dernière activité de la visite officielle du Premier ministre en Malaisie et de sa participation au 46e sommet de l’ASEAN et aux réunions de haut niveau connexes à Kuala Lumpur.

