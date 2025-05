Sommet de l'ASEAN : réaffirmer l'engagement en faveur du maintien de la paix et de la liberté de navigation en Mer Orientale

Les dirigeants de l'ASEAN ont réaffirmé leur engagement indéfectible en faveur du maintien de la paix, de la stabilité et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, dans un contexte de tensions maritimes croissantes dans la région.

Dans la déclaration présidentielle publiée le 28 mai à l'issue du 46e Sommet de l'ASEAN, sur le thème "Inclusif et durable", les dirigeants ont réitéré la nécessité de maintenir un ordre régional fondé sur des règles et ont appelé toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue et à éviter toute activité susceptible d'aggraver les différends ou de menacer la paix et la stabilité dans les eaux contestées.

Les dirigeants réaffirment l'importance du maintien et de la promotion de la paix, de la sécurité, de la stabilité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, soulignant l'importance de promouvoir la confiance mutuelle entre les parties concernées.

Ils ont appelé toutes les parties à éviter toute provocation susceptible de compliquer davantage la situation et à privilégier des moyens pacifiques de résolution des différends, à respecter pleinement les processus juridiques et diplomatiques et à se conformer au droit internationalement reconnu, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Ils réaffirment aussi la nécessité de renforcer la confiance mutuelle et de faire preuve de retenue dans la conduite d'activités susceptibles de compliquer ou d'aggraver les différends et de compromettre la paix et la stabilité.

Le bloc régional a également souligné la nécessité d'éviter la menace ou le recours à la force et de préserver l'intégrité du droit international comme cadre directeur de tous les efforts de gestion des tensions et des différends dans le domaine maritime.

En outre, les dirigeants de l'ASEAN ont souligné l'importance de mettre pleinement en œuvre la Déclaration de 2002 sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), qui constitue un engagement politique à éviter les actions susceptibles d'exacerber les tensions et à résoudre les différends par le dialogue. L'ASEAN a salué les progrès réalisés dans les négociations en cours en vue du Code de conduite en mer de Chine méridionale (COC) tant attendu.

Ils saluent les progrès réalisés dans les négociations en cours sur le COC », ont déclaré les dirigeants de l'ASEAN, ajoutant que le bloc restait déterminé à conclure rapidement un COC efficace et substantiel, conformément au droit international, notamment à la CNUDM de 1982.

L'ASEAN salue les mesures concrètes visant à apaiser les tensions en mer et à réduire les risques d'accidents, de malentendus et d'erreurs de jugement. Les dirigeants ont réaffirmé l'importance de mettre en œuvre des mesures de confiance et de prévention afin de promouvoir une plus grande confiance et une plus grande transparence entre les parties impliquées en Mer Orientale.

La déclaration conclut en réaffirmant la position constante de l'ASEAN sur la nécessité de défendre et de respecter le droit international, en particulier la CNUDM de 1982, en tant que cadre juridique commun régissant les océans et la conduite maritime du monde.

La déclaration présidentielle comporte 139 points. La déclaration de l'ASEAN sur la question de la Mer Orientale est incluse dans la section "Questions régionales et internationales".

