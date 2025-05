Sommet de l'ASEAN

Les Premiers ministres vietnamien et malaisien discutent de l'IA

Lors de sa visite officielle en Malaisie et de sa participation au 46 e Sommet de l'ASEAN ainsi que aux sommets connexes à Kuala Lumpur, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue malaisien Anwar Ibrahim ont participé, ce mercredi matin 28 mai, au débat sur l’intelligence artificielle, la première activité visant à définir l’orientation du Forum économique ASEAN - Conseil de coopération du Golfe (ASEAN - CCG).

Dans son discours, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a déclaré que l’IA est présente dans tous les aspects de la vie sociale, ce qui soulève des questions liées à l’autonomie ainsi qu’à la garantie de la sécurité et de la souveraineté nationales.

L’IA est libre de se développer, mais doit respecter les lois de chaque pays afin d’assurer la souveraineté et la sécurité nationales. En particulier, le développement et la gouvernance de l’IA nécessitent la coopération de tous les pays, en priorité ceux de l’ASEAN et du CCG, a souligné le Premier ministre malaisien.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est dit convaincu que le monde, chaque pays, chaque entreprise et chaque individu trouveront la voie pour s'adapter et poursuivre leur développement face aux défis actuels.

Abordant spécifiquement la possibilité d'une coopération en matière d'Intelligence Artificielle (IA) entre l'ASEAN et le Conseil de Coopération du Golfe (CCG), le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le développement et l'application de l'IA constituent une exigence objective, un choix stratégique et une priorité absolue pour chaque pays.

Selon lui, dans le cadre de cette coopération, les pays de l'ASEAN et du CCG doivent coordonner efficacement tous les aspects. L'État y joue un rôle constructif dans la mise en place des institutions, le développement des infrastructures, la formation des ressources humaines et la gouvernance. Parallèlement, les citoyens et les entreprises doivent être placés au cœur du développement, de l'application et de la gouvernance de l'IA.

Le chef du gouvernement vietnamien a insisté sur la nécessité de promouvoir les aspects positifs de l’IA et de maximiser son développement de manière aussi forte et efficace que possible.

L’homme invente et crée l’IA ; par conséquent, l’IA ne peut pas le surpasser ni avoir un impact négatif sur lui, a-t-il affirmé.

Il a appelé à la solidarité internationale, à la promotion du multilatéralisme et à l’égalité d’accès à l’IA, afin de créer un flux continu de développement, tout en garantissant l’autonomie, l’intégration et l’humanité dans ce processus.

Il a également suggéré que les pays riches et développés soutiennent les pays pauvres et en développement dans le développement de l’IA de manière globale et inclusive, en vue de bâtir des institutions harmonieuses et ouvertes pour promouvoir le développement et la régulation de l’IA, de développer des infrastructures stratégiques modernes telles que les données, l’électricité, la gouvernance intelligente, la formation de ressources humaines de haute qualité, des pratiques éthiques et humaines, des ressources financières préférentielles, ainsi que le transfert de technologies des pays développés vers les pays moins avancés.

Soulignant l'importance d'établir un système de gouvernance intelligent, civilisé et conforme aux normes, ainsi qu'une coordination étroite et efficace pour développer et contrôler l'IA, le chef du gouvernement Pham Minh Chinh a insisté sur la nécessité de garantir la sécurité, la civilisation et l'humanité dans ce processus.

Il a affirmé que l'ASEAN, le CCG et la Chine peuvent se compléter et se soutenir mutuellement. Cette collaboration permettrait de tirer pleinement parti des potentiels, des opportunités exceptionnelles et des avantages compétitifs de chaque partie, au service d'un intérêt commun.

