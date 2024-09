Le chef de l'ONU exhorte le G77 à rechercher la justice financière, climatique et technologique

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a appelé vendredi 27 septembre à la justice financière, climatique et technologique lors de son discours prononcé à la réunion annuelle du groupe des 77 (G77) et de la Chine dans le cadre de la 79 e session de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU).

Photo : VNA/CVN

"Notre monde est sur le fil du rasoir. Le chaos climatique s'aggrave. Les conflits font rage. Les droits de l'homme vacillent. Les inégalités et les injustices sapent la confiance et le contrat social des sociétés. Les droits des femmes et des filles sont bafoués. Des économies entières croulent sous les dettes. La fracture numérique devient rapidement un gouffre béant, et les Objectifs de développement durable ne tiennent qu'à un fil", a averti Antonio Guterres.

Selon le chef de l'ONU, le G77 et la Chine ont été "le moteur du progrès pour éradiquer la pauvreté, lutter contre les inégalités et éliminer les injustices dans notre monde postcolonial". "Vous avez mis en lumière la nécessité de réformes fondamentales du système multilatéral", a-t-il ajouté.

"Depuis 60 ans, année après année, le G77 et la Chine sont en première ligne pour défendre l'équité, l'égalité, la justice et la solidarité", a affirmé M. Guterres.

Le G77 et la Chine sont indispensables à la construction d'un monde plus juste, plus inclusif et plus prospère dans le cadre d'un agenda très chargé, a-t-il souligné.

"Le G77 a été crucial dans l'adoption des conclusions du Sommet de l'avenir, mais sa mise en œuvre ne sera pas facile, car il y aura beaucoup de résistance. Le G77 doit être un moteur pour s'assurer que ce que nous avons accompli lors du sommet se traduira par des réalités effectives au profit des pays en développement", a-t-il déclaré.

Créé en 1964, le G77 est la plus grande organisation intergouvernementale de pays en développement au sein des Nations unies. Il tient son nom de ses 77 membres fondateurs, mais leur nombre a depuis considérablement augmenté pour atteindre 134 aujourd'hui.

Xinhua/VNA/CVN