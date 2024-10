Le Vietnam appelle à une augmentation du budget pour le développement

Le Vietnam a insisté sur la nécessité de donner une plus grande priorité aux ressources pour le développement dans un contexte de lents progrès dans la mise en œuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030, lors de la réunion de la Cinquième Commission (Questions administratives et budgétaires) de la 79e session de l’Assemblée générale des Nations unies, le 17 octobre à New York.