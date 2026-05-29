Le Centre national de l’innovation lance le 1er hackathon national d’IA au Vietnam

Le Centre national de l’innovation (NIC) a lancé jeudi 28 mai à Hanoi le premier hackathon national du pays dédié à l’IA, le Vietnam AI Hacks, dans le cadre du Vietnam Innovation Challenge 2026.

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Photo : VNA/CVN

Lors de cet événement, les participants développeront des produits d’IA pour résoudre des problèmes concrets rencontrés par les entreprises, au lieu de programmer pour des tâches prédéfinies.

Plutôt que de se concentrer sur des concours de programmation mettant principalement en valeur des compétences techniques, le Vietnam AI Hacks plonge les jeunes développeurs dans un environnement bien plus proche des réalités du marché, avec de véritables défis commerciaux, des délais serrés, la pression du produit, des exigences de déploiement et des opportunités de nouer des contacts avec des entreprises et des investisseurs après la compétition.

Nguyên Khanh Linh, responsable de la promotion des investissements et des technologies stratégiques au NIC, a déclaré que le Vietnam AI Innovation Challenge s’inscrit dans le cadre du Vietnam Innovation Challenge 2026, avec l’ambition de devenir une plateforme reliant les capacités du Vietnam en matière d’IA aux besoins concrets de développement des entreprises et des localités.

"Les défis rencontrés dans les secteurs de la production, de la logistique, des services publics, de l’éducation, de la santé et des villes intelligentes seront ouverts à la communauté de l’IA afin de développer des solutions applicables", a-t-il déclaré. "Cette approche devrait rapprocher l’IA de la vie socio-économique, au lieu de la cantonner aux laboratoires, aux rapports de recherche ou à des modèles pilotes fragmentés".

Le NIC prévoit que cette initiative accélérera l’adoption de l’IA dans l’ensemble de l’économie tout en contribuant à former une génération de professionnels aguerris en IA. Il s’agit de spécialistes qui maîtrisent la technologie et savent l’appliquer à la production, aux opérations, à la gouvernance et au développement des marchés.

Alors que le Vietnam poursuit sa transformation numérique, une main-d’œuvre d’ingénieurs en IA capables de résoudre des problèmes concrets constituera un atout majeur pour renforcer la compétitivité nationale.

Thao Griffiths, directrice des politiques publiques du groupe Meta pour le Vietnam, le Laos, le Cambodge et le Myanmar, a déclaré que Meta collabore avec le NIC sur le Vietnam Innovation Challenge depuis 2022. Au fil des ans, Meta a travaillé avec le NIC, des entreprises, des centres de recherche, des universités et d’autres partenaires pour soutenir les objectifs d’innovation et de transformation numérique du Vietnam.

Cette coopération a couvert un large éventail de domaines, allant des initiatives d’innovation en intelligence artificielle et en semi-conducteurs au développement de ViGen, un ensemble de données de haute qualité sur la langue vietnamienne. Depuis 2018, Meta a également mis en œuvre des activités de formation aux compétences numériques et d’initiation à l’IA auprès de près d’un million d’enseignants, d’élèves, de parents et de jeunes.

"Meta s’engage à soutenir le gouvernement et les entreprises vietnamiennes dans leur démarche d’innovation. En 2026, Meta collaborera avec les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) afin de faciliter l’adoption d’outils d’IA sur ses plateformes, pour le développement de leur activité et l’expansion de leurs marchés au Vietnam, dans la région et à l’international. Cette orientation correspond aux réalités de l’économie vietnamienne, où les PME représentent une part importante des entreprises mais manquent souvent de ressources pour adopter les technologies de manière systématique", a déclaré Griffiths.

"Le Vietnam possède l’une des communautés de développeurs de produits technologiques les plus dynamiques d’Asie du Sud-Est. Le Vietnam AI Innovation Challenge vise à transformer cette énergie créative en produits concrets capables de résoudre des problèmes commerciaux tangibles", a-t-elle ajouté.

Meta, en collaboration avec NIC, AI for Vietnam et l’Université Duy Tân, accompagnera les développeurs tout au long du processus de création de leurs produits.

Du point de vue de l’éducation et du développement des talents, le professeur associé Nguyên Gia Nhu, recteur de l’École d’informatique et d’IA de l’Université Duy Tân, a déclaré que le Vietnam Innovation Challenge crée un environnement pratique permettant aux jeunes de renforcer leur capacité à appliquer l’IA au développement de produits et à résoudre de véritables défis commerciaux, tout en établissant des liens avec des investisseurs, des experts et des réseaux technologiques internationaux.

"Alors que l’IA devient un pilier essentiel de la compétitivité nationale, le Vietnam a besoin d’initiatives concrètes pour identifier, former et mettre en réseau les talents", a-t-il déclaré.

Il a exprimé l’espoir que le concours de Dà Nang permette de faire émerger des équipes prometteuses et des produits concrets, tout en contribuant à l’émergence d’une nouvelle génération d’ingénieurs vietnamiens en IA, capables de rivaliser sur les marchés régionaux et internationaux. Ce programme ouvre également de nouvelles perspectives pour l’enseignement technologique, en incitant les universités, les entreprises et l’écosystème de l’innovation à collaborer plus étroitement.

Le Vietnam AI Innovation Challenge 2026 est une initiative conjointe du NIC et de Meta. Cet événement devrait attirer entre 2 000 et 3 000 développeurs et jeunes participants, qui s’affronteront à Dà Nang du 17 au 19 juillet 2026 pour résoudre des problématiques commerciales concrètes en 48 heures.

Organisé conjointement par le NIC, Meta, AI for Vietnam et l’Université Duy Tân, avec le soutien de divers partenaires technologiques et éducatifs nationaux et internationaux, ce concours se déroulera intégralement sur une plateforme d’intelligence artificielle développée par les organisateurs, de la formation des équipes à l’évaluation des projets, en passant par les rencontres post-événement.

Les équipes gagnantes auront l’opportunité de tester leurs produits auprès d’entreprises, de participer au programme Vietnam AI Stars dans la Silicon Valley et de visiter des entreprises technologiques majeures telles que Google, Microsoft, TikTok et Netflix.

VNA/CVN