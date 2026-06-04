Les coopératives, maillon clé des filières agricoles d'exportation

Pour répondre aux standards internationaux de durabilité, l’agriculture vietnamienne se transforme. Les coopératives, devenues des maillons clés entre producteurs et entreprises, structurent désormais les chaînes de valeur. Elles s'imposent ainsi comme les moteurs essentiels de la transition verte et du dynamisme des exportations.

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Photo : VNA/CVN

Depuis 2017, les membres de la coopérative Truong Gia Phat, située dans le quartier de Xuân Truong à Dà Lat (Centre), ont développé plus de 60 ha de café biologique certifié VietGAP et UTZ grâce à des partenariats avec plusieurs entreprises de la province de Lâm Dông. dans le cadre de cette coopération, les producteurs sont accompagnés dans l’adoption de pratiques agricoles circulaires, limitant l’usage des produits chimiques et garantissant la traçabilité des produits. En retour, les entreprises investissent dans des équipements modernes destinés à la récolte et à la transformation, permettant un contrôle de qualité dès les premières étapes de la production.

Trait d’union entre agriculteurs et entreprises

Selon Truong Thi Minh Phuong, directrice adjointe de la société de café pur Thai Châu, l’un des principaux partenaires de la coopérative, cette organisation en chaîne permet aux entreprises de réduire sensiblement leurs coûts d’approvisionnement et de sécuriser une source stable de matières premières grâce au rôle de coordination assuré par la coopérative. Les partenaires partagent ainsi les bénéfices comme les risques dans une perspective de développement durable.

Les contrats de coopération garantissent également des débouchés stables pour le café produit par la coopérative, contribuant à accroître la valeur ajoutée des produits agricoles et les revenus des producteurs. Bùi Thi Kim Liên, directrice adjointe de la coopérative Truong Gia Phat, rappelle qu’auparavant les producteurs travaillaient de manière dispersée, chaque foyer agricole appliquant ses propres méthodes de culture. Les rendements étaient irréguliers et les débouchés dépendaient largement des commerçants intermédiaires. La mise en place d’une chaîne de valeur coordonnée par la coopérative a permis d’améliorer sensiblement la productivité, la qualité et la valeur commerciale du café.

Dans un contexte d’intégration économique internationale, les produits agricoles vietnamiens ne se distinguent plus seulement par leurs volumes de production, mais aussi par leur qualité, leur conformité aux normes environnementales et leur durabilité. Dans le cadre du projet de développement durable d’un million d’hectares de rizières de haute qualité à faibles émissions dans le delta du Mékong, la coopérative Thiên Phu Hòa, située dans la commune de Tân Hôi, province d’An Giang, est considérée comme l’un des modèles les plus performants.

Son directeur, Nguyên Van Quynh, explique qu’après trois campagnes de production, les agriculteurs constatent des résultats positifs : de meilleures variétés de riz, des plants plus résistants, moins sensibles aux maladies et à la verse, ainsi qu’une meilleure valorisation de la production. Les coûts diminuent tandis que les bénéfices augmentent. Le projet a également favorisé la création d’une véritable filière rizicole intégrée et permis aux producteurs de bénéficier de formations et d’échanges d’expériences.

Nguyên Thanh Hông, agriculteur de la commune de Tân Hôi, cultive plus d’un hectare de riz biologique. De la préparation des semences jusqu’à la récolte, il bénéficie de l’accompagnement de la coopérative et des services de vulgarisation agricole. Si l’utilisation d’engrais organiques a entraîné une hausse des coûts initiaux, la consommation d’engrais chimiques a diminué d’environ 30%. Les rizières sont plus saines, nécessitent moins de traitements phytosanitaires et offrent au final des rendements ainsi que des revenus supérieurs.

Photo : VNA/CVN

Consolider les chaînes de valeur

Dans le cadre de la stratégie visant à développer l’écosystème de l’économie privée, les coopératives sont appelées à devenir un véritable pont entre agriculteurs et entreprises. Toutefois, si certaines remplissent pleinement ce rôle en intégrant les producteurs aux chaînes de valeur, beaucoup se limitent encore à la fourniture de services de base et peinent à devenir le véritable pivot des filières agricoles. Les insuffisances en matière de gouvernance et de professionnalisme demeurent des obstacles à la pérennité des chaînes de valeur.

Pour soutenir les coopératives et renforcer les liens entre les différents acteurs, Trân Minh Hai, vice-recteur de l’École des politiques publiques et du développement rural, estime nécessaire de mettre en place des mécanismes adaptés, tant sur le plan juridique que commercial. Il cite notamment la reconnaissance officielle des zones de production, qui permettrait aux entreprises d’accéder plus facilement aux crédits bancaires, de renforcer leur crédibilité auprès des partenaires financiers et de participer aux mécanismes de compensation carbone. Autant d’avantages susceptibles d’encourager les investissements à long terme.

De son côté, Cao Xuân Thu Vân, présidente de l’Alliance des coopératives du Vietnam, souligne que des coopératives solides et des entreprises confiantes, soutenues par des politiques publiques appropriées, constituent les fondements d’une chaîne de valeur durable. "Une coopérative peut créer une entreprise, alors qu’une entreprise ne peut pas créer une coopérative", rappelle-t-elle. Selon elle, une coopération durable repose avant tout sur des règles de marché claires, des contrats transparents, un partage équilibré des bénéfices et des risques ainsi qu’une définition précise des responsabilités. Dans ce processus, l’État joue un rôle de facilitateur et de garant de la confiance du marché.

Ces dernières années, la province de Lâm Dông a multiplié les actions de soutien aux agriculteurs et aux coopératives à travers des formations et le développement de modèles d’agriculture biologique et d’économie circulaire répondant aux normes d’exportation. Les autorités accordent notamment la priorité aux projets d’agriculture de haute technologie et d’agriculture intelligente afin de promouvoir une économie agricole moderne et respectueuse de l’environnement.

Dans la province d’An Giang (Sud), les autorités poursuivent leurs efforts pour améliorer la qualité du riz en développant les chaînes de coopération, en renforçant l’application des avancées scientifiques et technologiques et en favorisant l’adaptation au changement climatique. Dans le cadre du projet consacré au million d’hectares de rizières de haute qualité à faibles émissions, près de 60 modèles pilotes couvrant plus de 20.000 hectares ont déjà été mis en œuvre avec des résultats encourageants.

Ces modèles permettent de réduire les coûts de production de plus de quatre millions de dôngs par hectare en moyenne, tout en augmentant les bénéfices de de cinq à huit millions de dôngs par hectare. Ils contribuent également à diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 7,56 à 8,11 tonnes équivalent CO₂ par hectare. Les bases d’une vaste zone de production rizicole de haute qualité à faibles émissions sont désormais posées, accompagnées d’une réorganisation plus structurée et plus efficace des filières de production à l’échelle provinciale.

Les résultats obtenus à Lâm Dông et An Giang montrent que les coopératives ont un rôle déterminant à jouer dans le rapprochement entre agriculteurs et entreprises. Pour remplir pleinement cette mission, elles ont besoin d’un accompagnement durable des pouvoirs publics ainsi que d’un engagement renforcé des entreprises afin de construire ensemble des filières agricoles plus compétitives, plus résilientes et plus durables.

Thu Huong/CVN