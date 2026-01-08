Le Vietnam affirme une stature internationale de plus en plus élevée

Le secrétaire général du Mouvement de la gauche unie (MIU) de la République dominicaine, Miguel Mejía, a apprécié le processus de Dôi Moi (Renouveau), mis en œuvre depuis près de quatre décennies.

D'après le secrétaire général du Mouvement de la gauche unie (MIU) de la République dominicaine, Miguel Mejía, la politique Dôi Moi (Renouveau) a permis à l’économie vietnamienne de maintenir une croissance soutenue, constituant ainsi un fondement essentiel de la modernisation du pays et de l’affirmation de sa position sur la scène internationale.

Lors d’une interview accordée récemment à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), à l’occasion du Nouvel An 2026, Miguel Mejía a souligné que, sous la direction du Parti communiste du Vietnam, le pays a engagé d’importantes réformes dans de nombreux domaines, surmontant avec succès la période de stagnation consécutive aux séquelles de la guerre. Les dirigeants du Parti et de l’État ont conduit une transition stratégique, à la fois politique et économique, ouvrant la voie à une intégration approfondie dans les domaines du commerce, de la diplomatie et de la culture.

Cette dynamique a permis au Vietnam non seulement de consolider sa position régionale, mais aussi de jouer aujourd’hui un rôle de premier plan sur la scène internationale, a-t-il affirmé.

Le dirigeant du MIU s’est dit particulièrement impressionné par les résultats obtenus en matière de réduction de la pauvreté, étroitement liés à la lutte contre la corruption et à la rationalisation de l’appareil politico-administratif. Il a noté que le Vietnam est devenu un pays industrialisé, bénéficiant d’une forte présence d’investissements étrangers en provenance des États-Unis, d’Amérique latine, de l’Union européenne, d’Asie et d’autres régions, et occupant une place prépondérante dans les échanges internationaux et la diplomatie.

Miguel Mejía a exprimé sa confiance dans le fait que les orientations et l’héritage du défunt secrétaire général Nguyên Phu Trong, grand ami du peuple dominicain, sont aujourd’hui poursuivis et mis en œuvre avec discernement et efficacité par l’actuel secrétaire général Tô Lâm.

Attentes autour d’un nouvel élan impulsé par le XIVᵉ Congrès

Évoquant le XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam, prévu en janvier 2026, Miguel Mejía a estimé qu’il s’agissait d’un événement politique d’une importance particulière, dans un contexte international marqué par de profondes mutations et une recomposition de l’ordre mondial. Ce congrès constitue, selon lui, "une opportunité pour le Vietnam de consolider ses priorités et ses orientations de développement pour la nouvelle phase".

Il s’est dit convaincu que le peuple vietnamien continuerait de bénéficier des acquis de quarante années de Renouveau et de trente-cinq ans de mise en œuvre de la Plateforme pour l’édification nationale durant la période de transition vers le socialisme, à la lumière de la pensée du Président Hô Chi Minh.

Renforcer la solidarité et la coopération globale

Sur le plan bilatéral, Miguel Mejía a rappelé les jalons majeurs des relations entre les deux pays, depuis l’établissement des relations diplomatiques en 2005 jusqu’à l’ouverture officielle de l’ambassade de la République dominicaine au Vietnam en février 2023. Il a exprimé sa fierté d’avoir personnellement hissé le drapeau dominicain à Hanoï, à proximité du Mausolée du Président Hô Chi Minh.

Selon lui, l’amitié traditionnelle entre les deux peuples s’est constamment renforcée grâce à des bases institutionnelles solides et à des relations étroites entre les gouvernements. La visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en République dominicaine en novembre 2024 a notamment insufflé un nouvel élan à la coopération bilatérale dans de nombreux secteurs. Miguel Mejía a exprimé le souhait de voir le Vietnam ouvrir prochainement une ambassade à Saint-Domingue, en réponse à la démarche dominicaine et en hommage aux sentiments d’amitié manifestés par les fondateurs du pays, dont Juan Bosch, premier président de la République dominicaine élu démocratiquement, à l’égard du Vietnam.

Il a par ailleurs encouragé de grands groupes vietnamiens tels que Viettel, Petrovietnam, Viglacera et VinFast (Vingroup) à renforcer leurs investissements et leur présence sur le marché dominicain, tout en appelant à intensifier la coopération ministérielle dans des domaines tels que l’agriculture, l’éducation, l’environnement, la culture et la défense.

Enfin, le secrétaire général du MIU a affirmé que la participation de délégations de son mouvement aux grands événements du Vietnam en 2025, notamment le 50ᵉ anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale ainsi que le 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale, contribuera à approfondir davantage l’amitié et la solidarité internationaliste entre les deux Partis et les deux peuples.

