La politique extérieure du Vietnam plébiscitée face à la polarisation géopolitique

Dans un contexte de polarisation géopolitique mondiale croissante ces dernières années, la politique étrangère du Vietnam a démontré son efficacité et a été largement reconnue internationalement.

Selon le Professeur Vu Minh Khuong, de l’École de politiques publiques Lee Kuan Yew, toutes les grandes puissances du G7 et les membres du Conseil de sécurité des Nations unies considèrent le Vietnam comme un partenaire très actif et précieux.

Dans un entretien avec l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Singapour, ce chercheur vietnamien a souligné qu’au cours des cinq dernières années, le Vietnam a continuellement renforcé ses relations avec les principales puissances, notamment les États-Unis, le Japon et l’Australie, pour en faire des partenariats stratégiques globaux.

La croissance économique, la stabilité politique du Vietnam et la vision proactive de ses dirigeants ont clairement positionné le pays comme un partenaire influent, capable d’apporter des solutions aux défis mondiaux. Le Vietnam a également excellé dans la création de partenariats stratégiques globaux, notamment avec les pays d’Asie du Sud-Est et les grandes puissances.

Au-delà de l’intégration économique, le pays s’est fortement impliqué dans les opérations de maintien de la paix des Nations unies et l’aide humanitaire internationale, a-t-il souligné. Ce changement de mentalité, passant de la "participation" à la "contribution proactive", témoigne de son rôle de membre responsable de la communauté internationale.

Le Professeur Vu Minh Khuong a suggéré que, dans les prochains mois, le Vietnam devrait se concentrer sur la création de valeur, c’est-à-dire s’attaquer aux défis mondiaux les plus urgents.

Il a souligné que le pays possède un potentiel considérable pour devenir un pilier régional de l’économie numérique en Asie du Sud-Est et au-delà, grâce à son important vivier de talents en intelligence artificielle (IA) et en technologies numériques.

L’expert a recommandé au Vietnam d’organiser des forums internationaux ou de contribuer à des rapports majeurs afin de contribuer à façonner les agendas futurs. Il a également souligné l’importance d’approfondir l’engagement du pays dans les énergies renouvelables et la sécurité énergétique, en particulier les énergies vertes.

Fort de cette vision d’ensemble, a-t-il déclaré, le Vietnam ne se contenterait pas de contribuer au maintien de la paix lorsqu’il serait sollicité, mais pourrait devenir un moteur de développement pour l’Asie du Sud-Est et pour lui-même.

Se définir comme une nation industrielle développée ne se résume pas à l’augmentation du PIB, mais implique également de contribuer à une région plus prospère et pacifique. Il a recommandé que cette vision soit intégrée au cadre de valeurs de la prochaine résolution du XIVe Congrès national du Parti.

Sur le plan culturel, le professeur Vu Minh Khuong a observé des progrès significatifs, notamment au niveau local, dans l’exploitation du "soft power" culturel vietnamien durant la législature actuelle. L’industrie du divertissement vietnamienne, a-t-il noté, tire davantage parti de l’économie numérique que ses homologues régionaux.

Il a également souligné que les résolutions relatives à la culture témoignent de l’engagement du pays à investir dans les industries culturelles.

Au cours des cinq dernières années, malgré les pressions budgétaires engendrées par la pandémie, les politiques de protection sociale et les efforts durables de réduction de la pauvreté ont été maintenus.

Outre la réduction de la pauvreté, l’accès à l’électricité, à l’information et aux infrastructures s’est considérablement amélioré. Ces réalisations témoignent de la responsabilité sociale louable d’un État socialiste, a-t-il commenté.

S’appuyant sur les réalisations du mandat 2020-2025 du Parti communiste vietnamien, l’expert s’est dit convaincu que le pays peut aller beaucoup plus loin. Malgré les défis importants rencontrés l’année dernière, notamment la mise en œuvre d’un modèle administratif local à deux niveaux et les fusions administratives, le Vietnam a clairement dépassé les limites de l’ancien modèle de développement, franchissant ainsi une étape cruciale vers un progrès transformateur.

Le Professeur Vu Minh Khuong a prédit qu’à l’issue du XIVe Congrès national du Parti, Hanoï et Hô Chi Minh-Ville connaîtraient un essor et un potentiel encore plus grands. Il a également partagé sa conviction le Vietnam est capable d’accomplir un nouveau miracle, un miracle que l’histoire retiendra comme un chapitre glorieux de fierté nationale pour les générations à venir.

