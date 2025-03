Vietnam - Laos : le Premier ministre souligne l’importance de la coopération en matière de défense

>> Le Vietnam soutient le Laos dans la mise en place d’une force de maintien de la paix

>> La coopération en matière de défense, l'un des piliers importants des relations Vietnam - Laos

Le chef du gouvernement a hautement salué les résultats de la coopération globale entre les armées des deux pays ces derniers temps, notamment dans des domaines clés tels que la coordination et le conseil dans la mise en œuvre des tâches militaires et de défense ; l’échange d’informations de renseignement et la discussion de questions stratégiques ; le soutien mutuel dans le renforcement de la préparation stratégique et du potentiel de défense ; la formation des ressources humaines ; et l’optimisation des mécanismes d’échange, de dialogue et de jumelage.

Grande amitié

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également souligné que la grande amitié entre le Vietnam et le Laos joue un rôle crucial dans l’édification et la défense de la patrie de chaque nation.

Le Vietnam apprécie et se souvient toujours du soutien inestimable du Laos dans le processus de défense et de développement du pays, a-t-il déclaré, ajoutant que son pays s’engage à continuer de soutenir le Laos pour surmonter ensemble les défis et progresser vers un développement durable.

Dans le même temps, a-t-il ajouté, le Vietnam soutient et facilite au maximum l’approfondissement de la coopération entre les armées des deux pays.

Le général de division Saichay Kommasith a pour sa part informé du succès de l’entretien entre l’état-major général de l’Armée populaire lao et son homologue vietnamien, au cours de laquelle les deux parties ont convenu de se concentrer sur la promotion de la coopération, notamment sur la mise en œuvre effective des accords convenus par les hauts dirigeants vietnamiens et lao.

En particulier, la priorité sera accordée à la mise en œuvre de l’Accord de haut niveau Vietnam - Laos 2024 et des engagements pris lors de la réunion des dirigeants des partis du Vietnam, du Laos et du Cambodge.

Il a souligné que les deux parties renforceront les échanges sur les questions stratégiques à travers des réunions de haut niveau et le mécanisme de dialogue sur la politique de défense.

En outre, les deux parties renforceront la coopération en matière de protection des frontières, notamment par la construction de villages stratégiques ; accorderont une attention particulière à la formation des ressources humaines ; favoriseront la coopération dans les domaines de la logistique, des technologies de l’information, de l’industrie de la défense et du développement économique.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les résultats de l’entretien entre le chef d’état-major de l’Armée populaire du Vietnam et son homologue lao. Il a proposé que les armées des deux pays continuent de se coordonner étroitement et de conseiller efficacement les hauts dirigeants sur les questions de défense et de sécurité.

Il a souligné l’importance de mettre en œuvre les résultats de la réunion entre les dirigeants des trois partis et les Premiers ministres du Cambodge, du Laos et du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville en février dernier, afin de consolider davantage l’unité et de renforcer les mécanismes de coopération existants.

