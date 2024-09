L'Inde aide les pays de l'ASEAN à faire face aux conséquences du typhon Yagi

L'Inde a lancé le 15 septembre l'opération Sadbhav pour fournir une aide humanitaire et des secours en cas de catastrophe au Laos, au Myanmar et au Vietnam qui ont été touchés par le typhon Yagi et les graves inondations qui ont suivi.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'Inde a engagé un million d'USD d'aide aux victimes des inondations au Vietnam et 100.000 USD au Laos, a annoncé le ministère des Affaires étrangères.

Après cela, la marine indienne et l'armée de l'air indienne (IAF) sont entrées en action en déployant des navires et des avions pour transporter l'aide.

Plus précisément, 10 tonnes d'aide, dont des rations sèches, des vêtements et des médicaments, sont parties pour le Myanmar à bord de l'INS Satpura le 15 septembre.

L'IAF transporte 35 tonnes d'aide comprenant des articles de purification de l'eau, des conteneurs d'eau, des couvertures, des ustensiles de cuisine et des lanternes solaires pour le Vietnam. Dix tonnes comprenant des groupes électrogènes, des articles de purification de l'eau, des produits d'hygiène, des moustiquaires, des couvertures et des sacs de couchage sont envoyées au Laos.

Typhon dévastateur

Le typhon Yagi est considéré comme le plus puissant depuis de nombreuses années en Asie. Il a touché terre au Vietnam le 7 septembre. Le 15 septembre à 17h30, le typhon et les pluies torrentielles, inondations et glissements de terrain qui ont suivi avaient fait 292 morts et 38 disparus, selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Ils ont endommagé plus de 230.000 maisons, plus de 190.000 ha de rizières, près de 48.000 ha d'autres cultures, 32.000 ha d'arbres fruitiers, ainsi que 3.269 cages d'aquaculture. Plus de 2,6 millions de volailles et de bétail ont également été tués.

VNA/CVN