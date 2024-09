L’ASEAN affirme sa solidarité avec les peuples des pays touchés par le typhon Yagi

>> Le Venezuela prêt à aider le Vietnam à surmonter les conséquences du typhon Yagi

>> Des organisations internationales fournissent des biens essentiels aux sinistrés

>> L’UNICEF, le Japon et la R. de Corée soutiennent les victimes du typhon Yagi

Dans leur communiqué, les ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN ont exprimé leur profonde tristesse et leurs sincères condoléances pour les dégâts provoqués par le typhon aux Philippines, au Vietnam, au Laos, en Thaïlande, en Chine et dans d’autres pays touchés.

"L’ASEAN affirme sa solidarité avec les gouvernements et les peuples des pays touchés et est convaincue que les pays touchés surmonteront et se remettront rapidement de l’impact de cette catastrophe naturelle. L’ASEAN est prête à étendre sa coopération et son soutien aux efforts de secours, notamment par l’intermédiaire du Centre de coordination de l'ASEAN pour l’assistance humanitaire à la gestion des catastrophes (Centre AHA)", indique le communiqué.

L’ambassade du Vietnam au Japon a lancé une campagne de collecte de fonds le 12 septembre pour soutenir les victimes au Vietnam. Partageant les immenses pertes subies par les victimes, chaque membre du personnel a contribué au moins à hauteur d’une journée de salaire.

Le chargé d’affaires Nguyên Duc Minh a également appelé au soutien de la communauté et des associations vietnamiennes au Japon ainsi que des organisations partenaires et des particuliers japonais. Les soutiens matériels et financiers peuvent être envoyés directement aux adresses désignées pour les contributions ou par l’intermédiaire de l’ambassade.

VNA/CVN