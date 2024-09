Les échanges commerciaux entre l'ASEAN et l'Asie de l'Est ont dépassé 1,7 trillion d'USD en 2023

Les échanges commerciaux entre l'ASEAN et les pays d'Asie de l'Est ont dépassé 1,73 trillion d'USD en 2023, soit 49,7% de la valeur totale des échanges de l'ASEAN et faisant de l'Asie de l'Est le premier partenaire commercial de l'ASEAN.

>> Ouverture de la 56e réunion des ministres de l'Économie de l'ASEAN à Vientiane

>> Renforcer la connectivité de la chaîne d'approvisionnement

>> Ouverture de réunions des maires de l’ASEAN à Vientiane

Les échanges commerciaux entre l'ASEAN et les pays d'Asie de l'Est ont dépassé 1,73 trillion d'USD en 2023, soit 49,7% de la valeur totale des échanges de l'ASEAN et faisant de l'Asie de l'Est le premier partenaire commercial de l'ASEAN, selon les chiffres publiés lors de la 12e réunion des ministres de l'économie du Sommet de l'Asie de l'Est (EAS) à Vientiane, au Laos.

Photo : asean.org/CVN

L'ASEAN et les pays d'Asie de l'Est sont des partenaires économiques à long terme avec une forte intégration dans le commerce et l'investissement, a déclaré le ministre lao de l'Industrie et du Commerce, Malaithong Kommasith, lors de l'événement du 21 septembre.

Les flux d’investissements directs étrangers (IDE) des pays d’Asie de l’Est vers l’ASEAN ont atteint 124,6 milliards d'USD en 2023.

Une fois les plans de coopération économique, commerciale et d’investissement dans la région mis en œuvre, l’intégration commerciale et d’investissement entre l’ASEAN et les pays d’Asie de l’Est sera encore renforcée.

Lors de la réunion, les participants ont échangé leurs points de vue sur les défis économiques régionaux et mondiaux susceptibles d’avoir un impact sur la résilience de la chaîne d’approvisionnement dans la région, tels que le changement climatique, les politiques industrielles, les pressions inflationnistes et les tensions géopolitiques accrues, entre autres.

Ils ont également discuté des mesures visant à renforcer le rôle de l’Organisation mondiale du commerce et à promouvoir la croissance économique régionale.

En outre, les participants à la réunion ont également entendu parler des préparatifs de la 19e EAS et ont discuté de la déclaration conjointe de la 12e réunion des ministres de l’économie de l’EAS.

VNA/CVN