Ouverture de la 56e réunion des ministres de l'Économie de l'ASEAN à Vientiane

La 56 e réunion des ministres de l'Économie de l'ASEAN s'est officiellement ouverte mardi matin 17 septembre dans la capitale Vientiane, au Laos, sous la présidence du ministre lao de l'Industrie et du Commerce, Malaythong Kommasith, et des ministres de l'Économie des pays membres de l'ASEAN et du Timor-Leste.

>> Le Vietnam aux consultations entre les ministres de l'Économie de l'ASEAN et ses partenaires

>> Profiter des nouvelles opportunités offertes par les accords de libre-échange de l’ASEAN

>> L'ASEAN renforce sa coopération économique

Photo : Xuân Tu/VNA/CVN

Dans son discours d'ouverture, Malaythong Kommasith a déclaré que cette réunion montrait l'engagement des membres de l'ASEAN à continuer de coopérer pour organiser la mise en œuvre de la vision de la construction de la Communauté économique de l'ASEAN d'ici 2025 et à définir la vision jusqu'en 2045.

La 56e réunion des ministres de l'économie de l'ASEAN se déroule dans un contexte d'évolutions complexes de la région et du monde, notamment la situation économique et financière toujours confrontée à des incertitudes en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19, du changement climatique et des conflits géopolitiques à l'échelle régionale et internationale, exigeant des pays de l'ASEAN de renforcer leur solidarité et leur coopération étroite pour trouver des mesures appropriées.

Le ministre lao de l'Industrie et du Commerce a déclaré que le taux de croissance économique de l'ASEAN devrait atteindre 4,6% en 2024 et que ses échanges commerciaux pourraient s'élever à 3.617 milliards d’USD.

Lors de la réunion, les participants ont discuté de nombreuses questions pour faire de l'ASEAN une région qui attire les investissements étrangers et est prête à faire face à une conjoncture pleine de mutations.

VNA/CVN