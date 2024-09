Le Vietnam contribue les opinions sur la coopération économique de l'ASEAN

AEM 56 au Laos

Photo : VNA/CVN

La délégation vietnamienne, conduite par le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân, a souligné le rôle central de l'ASEAN dans la coopération économique et commerciale, à la fois au niveau régional et dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Le Vietnam a contribué les initiatives visant à promouvoir la coopération économique prioritaire proposées par le Laos et a donné son avis sur les préparatifs de la signature du Protocole modifiant l'Accord de libre-échange ASEAN - Chine (ACFTA) 3.0. La délégation a également fait pression pour que des négociations soient menées pour améliorer l'Accord sur le commerce des marchandises de l'ASEAN (ATIGA) et a exprimé son avis sur la possibilité d'un accord de libre-échange ASEAN - Conseil de coopération du Golfe (CCG).

Ces contributions ont souligné l'engagement du Vietnam en faveur de l'intégration économique régionale et son rôle actif dans la promotion de la croissance économique mondiale et régionale et le renforcement des chaînes d'approvisionnement régionales.

La délégation vietnamienne a également accueilli favorablement les commentaires des autres pays de l'ASEAN pour affiner les politiques visant à stimuler le commerce et l'investissement régionaux.

Un résultat important de la réunion a été l'approbation de la Déclaration de l'ASEAN sur le renforcement de la connectivité de la chaîne d'approvisionnement, qui sera soumise à la 24e réunion du Conseil de la Communauté économique de l'ASEAN et aux 44e et 45e Sommets de l'ASEAN prévus en octobre 2024.

Coopération entre l'ASEAN et ses partenaires de dialogue

Les ministres ont également participé à des discussions sur les activités de coopération économique entre l'ASEAN et ses partenaires de dialogue, notamment les États-Unis, la Chine, l'Union européenne (UE), le Japon, la République de Corée, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Inde, la Russie, le Canada et le Royaume-Uni ; et ont également examiné la mise en œuvre des accords de libre-échange entre l'ASEAN et ses partenaires.

En marge de l'événement, les ministres ont rencontré le Conseil consultatif des entreprises de l'ASEAN (ABAC), approuvant les recommandations du Secrétariat de l'ASEAN sur le renforcement du mécanisme de coopération public-privé entre l'ASEAN et l'ABAC.

Après l’AEM 56, une série de consultations entre les ministres de l’économie de l’ASEAN et les partenaires de dialogue est prévue du 19 au 22 septembre.

VNA/CVN