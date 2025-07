Le Vietnam affirme sa volonté de reclasser son marché boursier

Le vice-ministre des Finances, Nguyên Duc Chi, a affirmé que le Vietnam souhaitait construire un marché boursier stable et durable. L’une des priorités est de passer du statut de marché frontière à celui de marché émergent. Pour y parvenir, le ministère des Finances et la Commission nationale des valeurs mobilières ont entrepris des réformes. Une mesure clé est la circulaire N°68 du ministère, datée du 18 septembre 2024, qui facilite l’accès des investisseurs étrangers à la Bourse vietnamienne. Désormais, ils peuvent passer des ordres sans bloquer la totalité des fonds à l’avance.

Photo : VNA/CVN

Grâce à ces efforts, le Vietnam répond déjà à plusieurs critères de l’agence de notation FTSE Russell. Par exemple, les règles concernant le règlement des transactions et la gestion des erreurs ont été améliorées. Aujourd’hui, les investisseurs peuvent acheter des titres sans avoir à avancer la totalité des fonds. De plus, les problèmes liés aux transactions sont mieux gérés grâce à un processus clair et sécurisé. La communauté financière internationale a salué ces changements. Les investisseurs apprécient particulièrement la simplification des procédures.

Initiatives stratégiques

Le marché boursier vietnamien est à l’aube d’une transformation majeure, avec des attentes croissantes quant à son reclassement au rang de marché émergent d’ici septembre prochain, a déclaré le vice-ministre des Finances, Trân Quôc Phuong, qui a indiqué que le gouvernement était déterminé à atteindre ce statut grâce à une série d’initiatives stratégiques.

Le ministère des Finances met activement en œuvre un plan global visant à renforcer les capacités du marché et à satisfaire aux critères stricts fixés par les agences de notation internationales telles que FTSE Russell et MSCI. Si le Vietnam répond largement aux critères techniques requis, il reste cependant des défis à relever pour gagner la confiance des investisseurs étrangers et garantir un environnement d’investissement transparent et accessible.

Face à ces défis, ledit ministère a défini six actions stratégiques majeures visant à renforcer la confiance des investisseurs et à faciliter le processus de modernisation du marché. Parmi ces initiatives figure le déploiement efficace du système KRX, une nouvelle plateforme technologique conçue pour améliorer l’efficacité des transactions et la gestion des risques pour les investisseurs étrangers. Ce système introduit des fonctionnalités avancées pour le traitement et le paiement des transactions, simplifiant ainsi le processus d’investissement.

De plus, des récentes modifications réglementaires, notamment ladite circulaire N°68, ont supprimé d’importants obstacles en permettant aux investisseurs étrangers de passer des ordres d’achat sans avoir à verser de fonds initiaux. Cette réforme devrait améliorer la fluidité des investissements et attirer davantage de capitaux étrangers.

Le Vietnam révise et modifie également le decret gouvernemental N°155, daté du 31 décembre 2020, sur l’exécution de la Loi boursière, afin de clarifier les délais impartis aux sociétés cotées, qui déclarent leurs limites de participation étrangère, améliorant ainsi la transparence pour les acteurs du marché. La simplification des procédures d’ouverture de comptes d’investissement indirect constitue un autre axe de travail, le ministère collaborant avec la Banque d’État du Vietnam pour faciliter les entrées de capitaux étrangers.

Par ailleurs, l’introduction de comptes de négociations pour les fonds étrangers devrait simplifier les processus de transactions, permettant aux gestionnaires de fonds d’exécuter simultanément des transactions pour le compte de plusieurs portefeuilles. Cette innovation vise à améliorer l’efficacité opérationnelle des investisseurs institutionnels étrangers. Outre les réformes réglementaires, le ministère des Finances se concentre sur l’augmentation de l’offre de produits et l’amélioration du processus de cotation des entreprises après leur introduction en Bourse. Le développement de nouveaux indices d’investissement fournira également davantage de références aux gestionnaires de fonds, enrichissant ainsi le paysage de l’investissement.

Depuis novembre 2024, le Vietnam a supprimé l’exigence de préfinancement pour les transactions boursières, remplissant ainsi un critère important pour passer de marché frontalier à marché émergent.

Photo : VNA/CVN

Eventuelle reclassification

Malgré les progrès réalisés, le chemin du pays vers le statut de marché émergent est semé d’embûches. Un récent rapport de FTSE Russell a classé le Vietnam comme un marché frontière, évoquant des préoccupations concernant les systèmes de paiement et l’accessibilité du marché. Toutefois, l’introduction de modèles sans préfinancement pour les investisseurs étrangers a été reconnue comme une évolution positive, signe d’améliorations en cours. La détermination du gouvernement à relancer le marché boursier est manifeste, comme en témoignent les nombreuses réunions réglemen-taires.

À l’approche de l’échéance de septembre, la communauté financière espère que ces efforts aboutiront à une mise à niveau réussie, positionnant le Vietnam comme une destination d’investissement de premier plan dans la région.

Selon l’évaluation de FTSE Russell, la Bourse vietnamienne n’a pas encore satisfait aux critères de “settlement cycle” (cycle de règlement) et de “settlement - costs associated with failed trades” (règlement - coûts associés aux transactions échouées). Ces deux critères sont actuellement classés comme “restreints”. Par conséquent, le Vietnam demeure sur la liste d’attente pour une éventuelle reclassification en marché émergent secondaire par cette agence de notation. Sa situation sera examinée lors de l’examen prévu en septembre 2025.

La mise à niveau du marché boursier vietnamien au statut de marché émergent pourrait attirer environ 800 millions de dollars d’investisseurs passifs suivant l’indice FTSE, 2 milliards supplémentaires de ceux qui suivent d’autres indices, selon l’agence de notation Morgan Stanley. Elle a également prévu que cette mise à niveau pourrait favoriser un engagement accru des fonds actifs, entraînant potentiellement un afflux de 4 à 6 milliards de dollars des investisseurs.

Thê Linh/CVN