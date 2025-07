Le Vietnam et l’Espagne renforcent leur coopération financière et commerciale

Le Vietnam et l’Espagne s’apprêtent à renforcer leur partenariat économique suite à la visite de travail du vice-Premier ministre Hô Duc Phoc à Barcelone le 3 juillet. Il y a rencontré des dirigeants régionaux et des chefs d’entreprise afin d’accélérer la coopération dans les domaines de l’énergie verte, de la logistique et de la finance durable.

Lors d’une rencontre avec le président catalan Salvador Illa, le dirigeant vietnamien a suggéré de renforcer la coopération avec les collectivités vietnamiennes dans des domaines tels que le tourisme, les ports, les industries pharmaceutiques, pétrochimiques et agroalimentaires. Il a également demandé un soutien accru à la communauté vietnamienne de Barcelone, qui représente la plus grande concentration de ressortissants vietnamiens en Espagne.

Salvador Illa a souligné l’engagement stratégique de la Catalogne en faveur des partenariats internationaux, notamment en Asie du Sud-Est, exprimant son vif intérêt pour la conclusion d’accords de coopération formels avec les collectivités vietnamiennes et la création d’un bureau de commerce et d’investissement au Vietnam.

Les deux parties ont convenu d’intensifier la coopération économique et financière, de promouvoir les échanges commerciaux et les investissements transfrontaliers, et d’explorer des liaisons aériennes directes entre le Vietnam et l’Espagne, notamment Barcelone, afin de stimuler le commerce, les investissements, le tourisme et les échanges culturels. Elles se sont également engagées à coordonner les activités du 50e anniversaire des relations diplomatiques en 2027, contribuant ainsi à porter les relations entre le Vietnam et l’Espagne à une nouvelle hauteur.

Le même matin, Hô Duc Phoc a participé au Forum des affaires Vietnam - Espagne, où diverses initiatives de coopération entre les deux pays ont été présentées, notamment en matière de transition écologique, de formation de haute qualité des ressources humaines, de développement de la chaîne d’approvisionnement et de création du Centre logistique de la Maison du Vietnam.

En visite au Centre financier européen de Barcelone (BCFE), créé en 1991 pour promouvoir le développement de Barcelone comme pôle financier européen de premier plan, il a affirmé que le Vietnam considérait le développement du centre financier comme un moteur stratégique de croissance économique rapide et durable.

Le dirigeant vietnamien a souligné que l’Assemblée nationale avait adopté une résolution sur le développement des centres financiers international et régional à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang, créant ainsi un cadre juridique pour la mise en œuvre de politiques incitatives plus performantes afin d’attirer les institutions financières et les investisseurs stratégiques, tout en développant les marchés de capitaux et les nouveaux produits financiers.

Il a exprimé son souhait de renforcer une collaboration de fond avec le BCFE, notamment en partageant ses expériences en matière de mise en place de mécanismes opérationnels, d’attraction d’investissements, de développement des technologies financières, des actifs numériques, de la finance verte et d’internationalisation des marchés financiers. Il a proposé la création d’un pont financier Asie-Europe afin de promouvoir les flux de capitaux d’investissement, l’innovation et la transformation numérique.

En tant que membre du Réseau des centres financiers pour le développement durable (FC4S), le BCFE a activement promu les normes financières durables et organisé des ateliers sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) afin de sensibiliser le public à la transition verte du secteur financier.

Plus tard, le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a rencontré le président du port de Barcelone, José Alberto Carbonell Camallonga. Fort de 2.000 ans d’histoire, ce port compte parmi les plus grands de la Méditerranée, traitant près de 4 millions d’EVP et plus de 67 millions de tonnes de marchandises par an. Il constitue une plaque tournante essentielle pour le commerce entre l’Europe, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient et adopte activement des initiatives de ports verts.

Lors d’une rencontre avec la communauté vietnamienne en Espagne, il a souligné le rôle crucial des Vietnamiens d’outre-mer dans le développement national et a souligné la solide performance économique du pays, qui évolue vers des modèles économiques verts et circulaires et vers l’innovation, avec diverses percées institutionnelles.

