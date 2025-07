Le Premier ministre participe à un Forum d'entreprises Vietnam - Brésil

Photo : VNA/CVN

Lors du forum, le Premier ministre a souligné que le monde évolue rapidement, ce qui exige de renforcer la solidarité, de promouvoir le multilatéralisme, de soutenir le libre-échange et de ne pas politiser le commerce ni la science et la technologie.

Il a estimé que les relations Vietnam - Brésil sont actuellement à leur meilleur niveau et doivent être préservées, consolidées et développées de manière durable, afin de contribuer à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Partageant la vision du Vietnam pour son développement à l’horizon 2030 et 2045, le Premier ministre a affirmé que le pays considère la stabilité comme base du développement, et le développement comme moteur de la stabilité, avec pour objectif fondamental de défendre fermement l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale, tout en améliorant la vie du peuple.

Ces derniers temps, le Vietnam est devenu un point lumineux de croissance dans la région et dans le monde. Le PIB du premier semestre 2025 est le plus élevé pour une période équivalente depuis près de 20 ans, plaçant le pays parmi les économies à plus forte croissance. La macroéconomie est stable, l’inflation maîtrisée, les grands équilibres assurés.

Le Vietnam met en œuvre activement de nombreuses réformes et déploie des politiques majeures dans de nombreux domaines, ouvrant la voie à une nouvelle ère de développement.

Rendant compte des résultats fructueux de son entretien avec le président brésilien, le Premier ministre a souligné que les deux économies sont hautement complémentaires, illustré par des produits agricoles abondants mais à des saisons différentes.

Il a exprimé le souhait que le Vietnam et le Brésil continuent de jouer le rôle de passerelle entre l’Amérique du Sud et l’Asie du Sud-Est, deux régions pleines de potentiel et en développement dynamique.

Sur la base des relations politiques et diplomatiques positives et de valeurs partagées, et dans un esprit de "bénéfices harmonisés, risques partagés", le Premier ministre a appelé les entreprises des deux pays à renforcer la connectivité, la coopération et les investissements, en concrétisant les accords conclus par les dirigeants.

Photo : VNA/CVN

Il a proposé trois domaines de coopération prioritaires : l’agriculture ; la science, la technologie, l’innovation, la transformation numérique et les télécommunications ; et l’exploitation et la transformation des ressources minérales.

Il a également proposé que les deux parties ouvrent davantage leurs marchés aux produits agricoles clés, ajoutant que le Brésil avait exporté son premier lot de bœuf vers le Vietnam ; le Vietnam, du pangasius et du tilapia vers le Brésil.

Le Brésil s’est dit prêt à importer davantage de produits aquatiques et de riz vietnamiens. Les deux pays ont convenu de signer un accord visant à garantir une sécurité alimentaire stable et durable pour le Brésil, dans lequel le Vietnam fournira du riz.

Ils ont également convenu de renforcer leur coopération dans la filière café - les deux pays étant les premier et deuxième producteurs mondiaux - avec l’objectif de créer une alliance de production et d’exportation, de construire une plate-forme de transaction et une marque commune, et de promouvoir une culture du café liée à l’identité de chaque nation.

En outre, les deux parties investiront dans la production et la transformation locale de produits agricoles, à la fois pour leurs marchés respectifs et pour l’exportation, en optimisant les coûts et en harmonisant les bénéfices. Par exemple, les entreprises vietnamiennes pourront cultiver du riz et le transformer au Brésil ; les entreprises brésiliennes pourront élever du bétail et transformer la viande au Vietnam.

Les deux parties ont également convenu d’accélérer la conclusion des négociations de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et le MERCOSUR au cours du second semestre 2025, et de promouvoir un accord bilatéral de libre-échange entre le Vietnam et le Brésil. Elles s’efforceront d’améliorer le cadre juridique en matière d’investissement et de travail, de faciliter les visas et d’étendre les liaisons aériennes directes.

Le Premier ministre a appelé les entreprises à transformer les relations politiques positives en liens économiques concrets, en créant des produits, des résultats mesurables et mutuellement bénéfiques. Il a réaffirmé l’engagement du gouvernement vietnamien à créer les conditions les plus favorables à une coopération réussie, durable et à long terme.

À l’issue du forum, en présence du Premier ministre et des responsables des deux pays, les entreprises vietnamiennes et brésiliennes ont signé plusieurs documents de coopération, notamment un accord sur l’élevage et l’exportation de pangasius et de tilapia entre la société Nam Viêt (Vietnam) et la société AV09 (Brésil) ; un accord de coopération d’une valeur de 200 millions de dollars sur l’élevage de cailles entre la société Trong Khôi (Vietnam) et Fujikura Quail Genetics (Brésil) ; un accord de formation de jeunes footballeurs d’une valeur de 3 millions de dollars entre le club de football de Hô Chi Minh-Ville et le club brésilien Gremio.

VNA/CVN